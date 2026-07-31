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31 липня 2026, 18:36

Міненерго вклало понад 844 млн грн в ОВДП: держава отримає додатковий дохід від резервних коштів

Міністерство енергетики України повідомило, що інвестувало понад 844 млн грн коштів фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Такий крок дозволяє не просто зберегти накопичені кошти від знецінення через інфляцію, а й отримати додатковий дохід від державних цінних паперів.

Міністерство енергетики України повідомило, що інвестувало понад 844 млн грн коштів фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом». Раніше ці гроші просто зберігалися на рахунках, через що з часом втрачали частину вартості через інфляцію. Купівля ОВДП дає змогу використовувати ці кошти ефективніше: держава отримує фінансування, а власник облігацій — гарантований дохід.

Другий етап інвестування відбувся 28 липня 2026 року. Під час аукціону Міністерство енергетики придбало 494 940 військових ОВДП на суму 517 млн грн.

Загалом за результатами двох аукціонів:

  • 23 червня 2026 року Міненерго придбало частину військових облігацій на суму 327 млн грн у межах першого етапу інвестування;
  • 28 липня 2026 року було придбано ще 494 940 ОВДП на 517 млн грн;
  • загальна сума вкладень за два етапи перевищила 844 млн грн (придбано 813 711 військових облігацій).

У майбутньому ці кошти планують використати для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Водночас до моменту використання резерв працюватиме та приноситиме додатковий фінансовий результат.

Військові ОВДП залишаються одним із інструментів, за допомогою яких держава залучає кошти для фінансування потреб бюджету під час війни. Для інвесторів вони цікаві тим, що фактично дозволяють позичити гроші державі під відсоток, а для самої держави — отримати необхідне фінансування без додаткового податкового навантаження.

У випадку з резервом Міненерго інвестиції в ОВДП дозволяють одночасно вирішити два завдання: зберегти накопичені кошти та забезпечити їхнє поступове збільшення завдяки доходу від державних цінних паперів.

Нагадаємо, що 28 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 9,44 млрд грн, що на 3,28 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,16 млрд грн.

Читайте також: Чи може Мінфін випустити довгострокові ОВДП і кому вони будуть цікаві

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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