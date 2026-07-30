Україна отримала 3,47 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan

Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan. Сума надходження становить 3,47 млрд євро . Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Куди спрямують кошти

Кошти планують спрямувати на посилення оборони та фінансування першочергових потреб держави.

Загалом у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 млрд євро.

Скільки коштів уже залучено

Станом на сьогодні Україна вже залучила 11,6 млрд євро у межах Ukraine Support Loan.

Із цієї суми:

3,2 млрд євро спрямовано на бюджетні потреби;

8,4 млрд євро— на оборонні потреби.

Новий транш має посилити фінансову спроможність держави в умовах війни та допомогти покривати видатки, які залишаються критичними для оборони й стабільної роботи країни.

Чому це важливо

Ukraine Support Loan є одним із ключових інструментів фінансової підтримки України з боку ЄС у 2026 році. Для державного бюджету такі надходження важливі, оскільки власних доходів недостатньо для одночасного фінансування оборони, соціальних видатків, відновлення та інших першочергових потреб.

Окрема роль цього механізму — забезпечення передбачуваності фінансування. Для України це дає можливість планувати оборонні закупівлі, бюджетні платежі та підтримувати макрофінансову стабільність.

Прем'єр-міністр подякував Європейській комісії та державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.