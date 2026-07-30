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30 липня 2026, 17:46

НБУ готує масштабний пакет валютної лібералізації для бізнесу та громадян

Національний банк України завершив ключовий етап перемовин із Міжнародним валютним фондом та незабаром оголосить про нове суттєве послаблення валютних обмежень. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ готує масштабний пакет валютної лібералізації для бізнесу та громадян
Фото: НБУ

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За словами очільника регулятора, лібералізація є одним із пріоритетів НБУ ще з 2023 року й покликана стимулювати відновлення та розвиток української економіки.

Фокус на підтримку бізнесу та громадян

Майбутні зміни охоплять як фізичних осіб, так і українські підприємства. Пишний підкреслив, що пом'якшення обмежень для бізнесу завжди перебуває у центрі уваги Нацбанку, оскільки це створює позитивний економічний ефект у країні.

Перегляд карткових лімітів за кордоном

Як уточнює народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, у межах нового пакету Нацбанк планує оновити ліміт на безготівкові розрахунки гривневими картками за межами України. Поточне обмеження у 100 тисяч гривень на місяць діяло ще з 2022 року й за цей час утратило актуальність через зростання цін у Європі.

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Розширення можливостей для інвестицій

Окрім розрахункових лімітів, регулятор готує розширення списку дозволених валютних операцій. Зокрема, йдеться про перегляд е-лімітів для приватних інвестицій та розміщення коштів на іноземних рахунках, які наразі обмежені сумою 200 тисяч євро на рік.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 липня, правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 15,5% річних.

Пишний заявив, що інфляція в Україні пришвидшиться у другому півріччі. Прогноз передбачає прискорення до 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
30 липня 2026, 18:06
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Не уверен что это правильное решение во время военного положения — деньги, мобилизационный ресурс должны сохранятся в стране для эффективной работы и нашей защиты и защиты наших союзников из ЕС от рососии. Однако я только за чтобы сделать налог на выведенный капитал и либерализацию после нашей победы, когда будет приходить и помощь на восстановление, и репарации от рососии.
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