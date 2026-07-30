НБУ готує масштабний пакет валютної лібералізації для бізнесу та громадян

Національний банк України завершив ключовий етап перемовин із Міжнародним валютним фондом та незабаром оголосить про нове суттєве послаблення валютних обмежень. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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За словами очільника регулятора, лібералізація є одним із пріоритетів НБУ ще з 2023 року й покликана стимулювати відновлення та розвиток української економіки.

Фокус на підтримку бізнесу та громадян

Майбутні зміни охоплять як фізичних осіб, так і українські підприємства. Пишний підкреслив, що пом'якшення обмежень для бізнесу завжди перебуває у центрі уваги Нацбанку, оскільки це створює позитивний економічний ефект у країні.

Перегляд карткових лімітів за кордоном

Як уточнює народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, у межах нового пакету Нацбанк планує оновити ліміт на безготівкові розрахунки гривневими картками за межами України. Поточне обмеження у 100 тисяч гривень на місяць діяло ще з 2022 року й за цей час утратило актуальність через зростання цін у Європі.

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Розширення можливостей для інвестицій

Окрім розрахункових лімітів, регулятор готує розширення списку дозволених валютних операцій. Зокрема, йдеться про перегляд е-лімітів для приватних інвестицій та розміщення коштів на іноземних рахунках, які наразі обмежені сумою 200 тисяч євро на рік.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 липня, правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 15,5% річних.

Пишний заявив, що інфляція в Україні пришвидшиться у другому півріччі. Прогноз передбачає прискорення до 10%.