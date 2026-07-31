Ринок новобудов за чотири роки війни: де будують найбільше та як змінилися ціни (інфографіка)

Маркетплейс нерухомості Dim.ria дослідив, як змінився первинний ринок житла в Україні від початку повномасштабної війни до липня 2026 року. Аналітики з'ясували, де нині будують найбільше новобудов, які класи житла переважають та як за останні чотири роки змінилися ціни на квадратний метр.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився ринок новобудов за роки війни?

Попри повномасштабну війну, первинний ринок України поступово відновлюється. Від березня 2022 року в країні введено в експлуатацію 683 житлові комплекси — загалом 1 339 секцій. Водночас 706 проєктів залишаються на паузі: їхні відділи продажу зупинилися з початком повномасштабного вторгнення й досі не відновили роботу.

Темпи введення новобудов поступово зростали: якщо у 2022 році в експлуатацію ввели 19 житлових комплексів, що налічують 27 секцій, то у 2025 році — вже 233 комплекси, 449 секцій.

Де і яке житло будують зараз в Україні?

У липні 2026 року в Україні будують 2 775 проєктів. Найбільше житлових комплексів будують у:

Київській області (без Києва) — 21,3%;

Києві — 11,2%;

Одеській області — 10,9%;

Львівській області (без Львова) — 8,5%;

Івано-Франківській області — 7,1%.

Найбільше девелопери будують житло комфорт-класу — 51,9%, частка бізнес-класу становить 20,1%, а економ-класу — 6,2%. Ще 21,8% припадає на преміум-клас, таунхауси та котеджі. Подібний розподіл за класами нерухомості характерний для більшості регіонів. Натомість у Львові структура пропозиції зміщена в бік бізнес-класу: його частка становить 40,6%, тоді як комфорт-класу — 30,3%.

Найбільша частка новобудов, доступних за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення», у Полтавській (79%), Вінницькій (51%), Дніпропетровській (47%), Закарпатській (47%), Київській (46%) та Львівській (45%) областях.

Читайте також: Втрачені документи на житло: як відновити право власності та внести дані до державного реєстру

Водночас у прифронтових та прикордонних регіонах (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області) таких пропозицій на первинному ринку немає.

Де українці найчастіше шукають новобудови?

Найактивніше українці шукають новобудови у Києві (16,7% від усіх пошукових запитів новобудов в Україні), Львові (12%), Вінницькій (8,6%), Київській (7,2%), Тернопільській (7,1%) та Хмельницькій (6,4%) областях.

Найменша частка пошукових запитів припадає на Сумську (0,2%), Запорізьку (0,2%), Кіровоградську (0,3%), Чернігівську (0,5%) та Миколаївську (0,6%) області.

Найчастіше новобудови, доступні за держпрограмами, шукають у Києві (22,2% від усіх пошукових запитів новобудов за держпрограмами в Україні), Вінницькій (12,6%), Київській (12,3%), Одеській (8,2%) та Хмельницькій (7,4%) областях.

Як змінилися ціни на новобудови?

Найбільше за рік середня ціна квадратного метра на первинному ринку зросла у:

Івано-Франківській області — +20% (ціна у липні 2026 — $1 089/м²);

Вінницькій області — +17% (ціна у липні 2026 — $1 072/м²);

Львівській області (без урахування Львова) — +17% (ціна у липні 2026 — $1 055/м²);

Житомирській області — +16% (ціна у липні 2026 — $923/м²);

Тернопільській області — +16% (ціна у липні 2026 — $834/м²).

Читайте також: Чи переходять борги за комуналку новому власнику квартири: що каже Верховний Суд

Чотирирічна динаміка цін загалом повторює тенденції останнього року. Найбільше подорожчання з липня 2022 року відбулося в: