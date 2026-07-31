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31 липня 2026, 17:17

З 1 серпня у Києві запровадять новий QR-квиток із безлімітними пересадками

Відзавтра у Києві почне діяти новий пересадковий QR-квиток, який дозволить без додаткової оплати пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин. Новий сервіс стане доступним у застосунку «Київ Цифровий» та в терміналах самообслуговування. Про запуск повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відзавтра у Києві почне діяти новий пересадковий QR-квиток, який дозволить без додаткової оплати пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин.

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Головна перевага нового квитка — він дає змогу користуватися одним QR-кодом для поїздок різними видами транспорту. Після першої валідації пасажир може необмежену кількість разів пересідати між маршрутами, повторно скануючи той самий квиток.

Як працюватиме новий квиток

Вартість пересадкового QR-квитка становить 60 гривень. Після придбання він зберігатиметься у застосунку протягом 15 днів, але відлік часу починається лише з моменту першого використання. Із цього моменту пасажир отримує 90 хвилин для необмежених пересадок.

Новий квиток можна використовувати у:

  • метро;
  • автобусах;
  • тролейбусах;
  • трамваях;
  • фунікулері.

Придбати його можна двома способами: у застосунку «Київ Цифровий», обравши розділ «Придбати QR-квиток» → «Міський транспорт» → «Пересадковий», або через термінали продажу квитків.

У КМДА пояснюють, що під час перевірки достатньо показати контролеру QR-код. Після сканування система автоматично покаже всі валідації, виконані в межах 90-хвилинного терміну дії квитка, тому пред'являти додаткові підтвердження оплати не доведеться.

У міській адміністрації також наголошують, що поява нового квитка не впливає на чинні правила оплати проїзду. Вартість звичайних QR-квитків залишається незмінною, а знижки, як і раніше, діють лише під час поповнення транспортної картки або купівлі проїзних.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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