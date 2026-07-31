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31 липня 2026, 16:30

В Україні різко побільшало шлюбів: майже половина пар одружується онлайн (інфографіка)

В Україні за перше півріччя 2026 року зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У середньому щомісяця одружуються близько 13,3 тис. пар. Водночас 12 175 пар розірвали шлюб через органи РАЦС — це на 4% менше, ніж торік. Таку інформацію оприлюднив Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції.

В Україні за перше півріччя 2026 року зареєстрували 79 516 шлюбів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Найпопулярнішими днями для весілля стали дві символічні дати. Так, 14 лютого, у День святого Валентина, шлюб зареєстрували 1 248 пар, а 26 червня (у дзеркальну дату 26.06.2026) одружилися 2 528 пар.

Найбільше шлюбів за пів року зареєстрували в таких регіонах:

  • Київ — 19 928 шлюбів (+38% до минулого року);
  • Дніпропетровська область — 15 545 шлюбів (у 2,7 раза більше, ніж торік);
  • Львівська область — 8 909 шлюбів (у 1,9 раза більше).

Саме на ці три регіони припадає понад половина всіх зареєстрованих шлюбів в Україні. У Мін'юсті пояснюють таку динаміку розвитком сервісу онлайн-реєстрації, адже цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану працюють саме у Києві, Львові та Дніпрі.

Загалом онлайн-одруження продовжують набирати популярності. З початку року через цифровий сервіс офіційно зареєстрували шлюб 30 488 пар, тобто майже 4 із 10 усіх молодят скористалися саме таким способом оформлення шлюбу.

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Водночас в інших областях України кількість зареєстрованих шлюбів за перше півріччя скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Статистика розлучень виглядає так:

  • через органи РАЦС шлюб розірвали 12 175 пар, що на 4% менше, ніж торік;
  • найменше розлучень стало у Житомирській області (-20%) та Полтавській області (-19%);
  • найбільше зростання кількості розлучень зафіксували у Тернопільській області (+17%), Закарпатській області (+15%) та Чернігівській області (+11%).

Найбільше розлучень через РАЦС зареєстрували у:

  • Києві — 1 801;
  • Дніпропетровській області — 1 125;
  • Київській області — 898;
  • Одеській області — 880;
  • Харківській області — 874.

У Міністерстві юстиції нагадують, що ці цифри не відображають повної картини. Через органи РАЦС можуть розлучитися лише подружжя, яке не має спільних дітей та майнових спорів. В усіх інших випадках розірвання шлюбу відбувається через суд. Саме тому статистика РАЦС охоплює лише приблизно кожне четверте розлучення в Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
lider2000
lider2000
31 липня 2026, 17:24
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А невестьі в основном инвалидьі или 80+
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