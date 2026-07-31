В Україні різко побільшало шлюбів: майже половина пар одружується онлайн (інфографіка)

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Найпопулярнішими днями для весілля стали дві символічні дати. Так, 14 лютого, у День святого Валентина, шлюб зареєстрували 1 248 пар, а 26 червня (у дзеркальну дату 26.06.2026) одружилися 2 528 пар.

Найбільше шлюбів за пів року зареєстрували в таких регіонах:

Київ — 19 928 шлюбів (+38% до минулого року);

Дніпропетровська область — 15 545 шлюбів (у 2,7 раза більше, ніж торік);

Львівська область — 8 909 шлюбів (у 1,9 раза більше).

Саме на ці три регіони припадає понад половина всіх зареєстрованих шлюбів в Україні. У Мін'юсті пояснюють таку динаміку розвитком сервісу онлайн-реєстрації, адже цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану працюють саме у Києві, Львові та Дніпрі.

Загалом онлайн-одруження продовжують набирати популярності. З початку року через цифровий сервіс офіційно зареєстрували шлюб 30 488 пар, тобто майже 4 із 10 усіх молодят скористалися саме таким способом оформлення шлюбу.

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Водночас в інших областях України кількість зареєстрованих шлюбів за перше півріччя скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Статистика розлучень виглядає так:

через органи РАЦС шлюб розірвали 12 175 пар, що на 4% менше, ніж торік;

найменше розлучень стало у Житомирській області (-20%) та Полтавській області (-19%);

найбільше зростання кількості розлучень зафіксували у Тернопільській області (+17%), Закарпатській області (+15%) та Чернігівській області (+11%).

Найбільше розлучень через РАЦС зареєстрували у:

Києві — 1 801;

Дніпропетровській області — 1 125;

Київській області — 898;

Одеській області — 880;

Харківській області — 874.

У Міністерстві юстиції нагадують, що ці цифри не відображають повної картини. Через органи РАЦС можуть розлучитися лише подружжя, яке не має спільних дітей та майнових спорів. В усіх інших випадках розірвання шлюбу відбувається через суд. Саме тому статистика РАЦС охоплює лише приблизно кожне четверте розлучення в Україні.