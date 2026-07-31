Банки оцінюватимуть ESG-ризики клієнтів: що змінив НБУ

Національний банк України рекомендував банкам оцінювати не лише фінансовий стан клієнтів, а й ESG-ризики — їхній вплив на довкілля, ставлення до працівників і якість корпоративного управління. Про це повідомляє Liga Zakon.

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Банки оцінюватимуть ESG-ризики клієнтів

Фінустановам рекомендували запровадити процедури оцінки ESG-ризиків клієнтів. Для цього вони мають розробити типові ESG-профілі та анкети, які допоможуть оцінювати екологічні, соціальні й управлінські ризики.

За потреби банки зможуть перевіряти інформацію безпосередньо на місці роботи клієнта. Також вони мають звертати увагу на випадки так званого «зеленого камуфляжу» (greenwashing) — коли компанія безпідставно заявляє про екологічність або сталий розвиток своєї діяльності.

Банки мають оновити внутрішні правила

НБУ рекомендував банкам до 31 липня 2026 року розробити або оновити внутрішні документи, що стосуються сталого розвитку.

Регулятор також запровадив поняття «відповідальне ведення бізнесу». Воно передбачає, що банки мають враховувати не лише фінансові показники, а й вплив своєї діяльності на довкілля, суспільство та якість корпоративного управління.

На що звертатимуть увагу

Оновлені рекомендації визначають чотири основні напрями, яких мають дотримуватися банки:

економічна відповідальність — забезпечення довгострокової фінансової стійкості та підтримка пріоритетних галузей економіки;

екологічна відповідальність — скорочення негативного впливу на довкілля та розвиток «зеленого» фінансування;

соціальна відповідальність — дотримання прав людини, інклюзивність, підтримка ветеранів і доступність банківських послуг;

управлінська відповідальність — прозора робота, доброчесність і чесна конкуренція.

Пріоритети під час війни

НБУ зазначає, що в умовах воєнного стану принципи сталого розвитку мають враховувати потреби країни. Банкам рекомендують приділяти особливу увагу фінансуванню підприємств оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури, енергетики, відновлення бізнесу на деокупованих територіях, а також проєктів із ліквідації наслідків шкоди, завданої довкіллю.

Оновлені рекомендації набрали чинності з дня, наступного після їх затвердження.