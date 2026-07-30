НБУ підвищив облікову ставку до рівня 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 липня.

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Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року. Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%.

НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску", — зазначив Пишний.

Нагадаємо

29 січня 2026 року правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

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