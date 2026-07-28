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28 липня 2026, 17:32

В Україні можуть запровадити нову податкову амністію: що відомо

Державна служба фінансового моніторингу працює над законопроєктом про нову податкову амністію. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

В Україні можуть запровадити нову податкову амністію: що відомо
Фото: magnific

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За її словами, документ уже пройшов кілька раундів консультацій із комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який оцінює виконання країнами міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів.

Що відомо про законопроєкт

За словами депутатки, під час консультацій європейські експерти висловили низку зауважень до документа, зокрема щодо механізмів протидії відмиванню коштів. Через це Держфінмоніторинг нібито готує нову редакцію законопроєкту.

Василевська-Смаглюк також стверджує, що проєкт поки не оприлюднюють, а його зміст залишається закритим.

На думку депутатки, ініціатива може бути пов'язана з підготовкою до ухвалення закону про віртуальні активи, який має запровадити регулювання ринку криптовалют і їх оподаткування.

Тіньові мільярди

Вона зазначила, що, за експертними оцінками, українці можуть зберігати понад $60 млрд готівкової валюти.

Крім того, за даними НАЗК, у деклараціях посадовців за 2025 рік було задекларовано криптоактиви майже на 839 млн грн.

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Василевська-Смаглюк підкреслила, що це лише «верхівка айсберга», нагадавши, що ще 6 років тому українські чиновники сукупно задекларували понад 46 тисяч біткоїнів, що за нинішнім курсом становить близько $3 млрд.

Вона також припустила, що нова податкова амністія може передбачати легалізацію активів незрозумілого походження після сплати до бюджету 5% від їх вартості.

Нагадаємо

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада у серпні 2026 року планує ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптоактивів в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Vadimra
Vadimra
28 липня 2026, 17:51
#
Не прошло и полгода…

А чем предыдущая то закончилась?
+
+15
BatonUA
BatonUA
28 липня 2026, 18:09
#
Для всіх хто пов’язаний з оборонкою, ТЦК, ВЛК, повинна бути пільга. Все-таки працювали у військовий час
+
+15
vovan9870
vovan9870
28 липня 2026, 18:15
#
Було у чиновників крипти на 3 млрд$, тепер 1 млрд$? Податок 23% з продажу чиновниками 2 млрд$ крипти сплачено?
+
+15
Stil
Stil
28 липня 2026, 19:15
#
Пілкуються про себе коханих.
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