Голова МВС України Іван Вигівський повідомив, що підписав накази про виплату додаткових мотиваційних винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення, які захищають державу на фронті. Накази перебувають на державній реєстрації, після якої набудуть чинності.
31 липня 2026, 16:17
Поліцейські, нацгвардійці та прикордонники на фронті отримуватимуть до 460 тис. грн на місяць
Джерело: Мінфін
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