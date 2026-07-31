Поліцейські, нацгвардійці та прикордонники на фронті отримуватимуть до 460 тис. грн на місяць

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Виплати нараховуватимуться з 1 червня 2026 року.

Максимальна сума мотиваційних виплат на місяць може досягати 460 тис. грн. Розмір залежить від складності та небезпеки завдань, а також від конкретних результатів бойової роботи.

Як розраховуються виплати

Щомісячні виплати залежно від місця та характеру служби:

до 100 тис. грн — за безпосередню участь у бойових діях

170 тис. грн — за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення

70 тис. грн — за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту

50 тис. грн — за службу на пунктах управління

від 15 до 30 тис. грн — для інструкторів-військовослужбовців

до 10 тис. грн — для інших категорій військовослужбовців

Усі щомісячні виплати нараховуються пропорційно часу виконання завдань.

Окремо передбачені одноразові виплати за конкретні бойові результати:

40 тис. грн на добу — за захоплення ворожих позицій

20 тис. грн на добу — за повернення втрачених позицій

100 тис. грн — за кожного полоненого окупанта

15 тис. грн — за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою

«Повномасштабна війна докорінно змінила роботу наших підрозділів. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту. Дякую кожному, хто на захисті держави. Гідне визнання вашої мужності та професіоналізму — наш обов'язок», — написав Вигівський.

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Нагадаємо

7 липня Міністерство оборони України роз'яснило порядок нових виплат для військовослужбовців ЗСУ. В ньому сказано, що виплати будуть надходити поетапно: