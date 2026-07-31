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31 липня 2026, 16:17

Поліцейські, нацгвардійці та прикордонники на фронті отримуватимуть до 460 тис. грн на місяць

Голова МВС України Іван Вигівський повідомив, що підписав накази про виплату додаткових мотиваційних винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення, які захищають державу на фронті. Накази перебувають на державній реєстрації, після якої набудуть чинності.

Голова МВС України Іван Вигівський повідомив, що підписав накази про виплату додаткових мотиваційних винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення, які захищають державу на фронті.

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Виплати нараховуватимуться з 1 червня 2026 року.

Максимальна сума мотиваційних виплат на місяць може досягати 460 тис. грн. Розмір залежить від складності та небезпеки завдань, а також від конкретних результатів бойової роботи.

Як розраховуються виплати

Щомісячні виплати залежно від місця та характеру служби:

  • до 100 тис. грн — за безпосередню участь у бойових діях
  • 170 тис. грн — за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення
  • 70 тис. грн — за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту
  • 50 тис. грн — за службу на пунктах управління
  • від 15 до 30 тис. грн — для інструкторів-військовослужбовців
  • до 10 тис. грн — для інших категорій військовослужбовців

Усі щомісячні виплати нараховуються пропорційно часу виконання завдань.

Окремо передбачені одноразові виплати за конкретні бойові результати:

  • 40 тис. грн на добу — за захоплення ворожих позицій
  • 20 тис. грн на добу — за повернення втрачених позицій
  • 100 тис. грн — за кожного полоненого окупанта
  • 15 тис. грн — за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою

«Повномасштабна війна докорінно змінила роботу наших підрозділів. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту. Дякую кожному, хто на захисті держави. Гідне визнання вашої мужності та професіоналізму — наш обов'язок», — написав Вигівський.

Читайте також: В Україні запроваджують реформу грошового забезпечення військових: як зміняться тилові та бойові виплати

Нагадаємо

7 липня Міністерство оборони України роз'яснило порядок нових виплат для військовослужбовців ЗСУ. В ньому сказано, що виплати будуть надходити поетапно:

  • Бойові виплати та за взяття в полон — після видання наказів командирів частин про оголошення розмірів виплат конкретним військовослужбовцям
  • Виплати за ударно-пошукові та штурмові дії — після надходження підтверджувальних документів від вищого штабу. Якщо документи надійдуть пізніше встановленого терміну — виплату перенесуть на наступний місяць. Наказом № 260 Міноборони визначило, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій відводиться 3 доби
  • Виплати за знищення живої сили — після верифікації в системі «Дельта» і оголошення відповідного наказу командира.
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
TAN72
TAN72
31 липня 2026, 16:54
#
Кормушка для офицерья
+
0
lider2000
lider2000
31 липня 2026, 17:25
#
Хрен єто все посчитаешь
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