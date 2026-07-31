До закриття міжбанку в четвер, 31 липня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу, євро подешевшало на 27 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
31 липня 2026, 17:41
Євро різко подешевшало на міжбанку
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Відкриття 31 липня
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Закриття 31 липня
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Зміни
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44,68/44,71
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44,63/44,68
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5/3
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51,47/51,49
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51,20/51,24
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27/25
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,47−44,96 грн. Євро купують за 51,05 грн, а продають за 51,75 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,95, євро — 51,40−51,56 грн.
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Джерело: Мінфін
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