ФРС продовжує паузу в монетарній політиці: ставка залишилася без змін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2026, 8:00

ФРС продовжує паузу в монетарній політиці: ставка залишилася без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 липня залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%. ФРС утрималася від змін, хоча й визнала у своїй заяві, що інфляція тримається вище за цільовий рівень ФРС у 2% на рік.

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 липня залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.
Фото: Кевін Уорш

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення ФРС

Прискорення інфляції «частково відображає шоки пропозиції, що спричинили зростання цін в окремих секторах, включаючи енергетику», заявив регулятор. Незважаючи на «підвищену невизначеність, яка частково зумовлена війною на Близькому Сході», економічна активність зростає стійкими темпами, а рівень безробіття значно не змінюється, йдеться в заяві ФРС.

Регулятор наголосив, що має намір забезпечити цінову стабільність.

Проти збереження ставки виступили троє президентів регіональних резервних банків ФРС — Ніл Кашкарі з Міннеаполісу, Бет Хаммак із Клівленду та Лорі Логан із Далласу. Усі троє виступили за підвищення ставки на 0,25 процентного пункту, йдеться у прес-релізі. Голосування Хаммак та Логан було очікуваним — вони публічно висловлювали стурбованість через посилення інфляційного тиску напередодні засідання. Але Кашкарі, який був менш активним у цьому питанні, здивував ринки, приєднавшись до їхнього заклику підвищити ставку, пише Barron's.

Читайте також: Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін

Як відреагував ринок

Після збереження ставки доходність дворічних казначейських облігацій США впала до 4,26% з 4,31% до ухвалення рішення. Американські акції продовжили торгуватись у мінусі.

Індекс «блакитних фішок» Dow Jones лідирував у падінні, втрачаючи 1,4%. Індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 0,4%, технологічний Nasdaq Composite — на 0,1%.

Ставка ФРС

Рішення зберегти ставку постійної ФРС приймає вп'яте поспіль. Вичікувальної тактики керівництво ФРС дотримується з того часу, як на трьох останніх засіданнях 2025 року послідовно знижувало ставки. Проте, з січня по червень прогнози чиновників регулятора щодо ставок зазнали значних змін у міру стабілізації ринку праці та зупинки низхідного тренду базової інфляції, зазначає Bloomberg.

Напередодні оголошення ФРС рішення щодо ставки, 28 липня, трейдери оцінювали ймовірність її підвищення в 35% проти 26% тижнем раніше, випливає з даних інструменту FedWatch від CME.

Зниження впевненості у прогнозах регулятора багато в чому зумовлене рішенням нового голови ФРС Кевіна Уорша, який склав присягу у травні, відмовитися від практики прогнозування подальших кроків (forward guidance) ФРС, пише Barron's.

Що далі?

Багато економістів вважають, що цього року ФРС займе вичікувальну позицію і не змінюватиме ставку, передає MarketWatch.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США, ще під керівництвом Пауелла, за підсумками засідання 28−29 квітня, не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами