ФРС продовжує паузу в монетарній політиці: ставка залишилася без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 липня залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%. ФРС утрималася від змін, хоча й визнала у своїй заяві, що інфляція тримається вище за цільовий рівень ФРС у 2% на рік.

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Рішення ФРС

Прискорення інфляції «частково відображає шоки пропозиції, що спричинили зростання цін в окремих секторах, включаючи енергетику», заявив регулятор. Незважаючи на «підвищену невизначеність, яка частково зумовлена війною на Близькому Сході», економічна активність зростає стійкими темпами, а рівень безробіття значно не змінюється, йдеться в заяві ФРС.

Регулятор наголосив, що має намір забезпечити цінову стабільність.

Проти збереження ставки виступили троє президентів регіональних резервних банків ФРС — Ніл Кашкарі з Міннеаполісу, Бет Хаммак із Клівленду та Лорі Логан із Далласу. Усі троє виступили за підвищення ставки на 0,25 процентного пункту, йдеться у прес-релізі. Голосування Хаммак та Логан було очікуваним — вони публічно висловлювали стурбованість через посилення інфляційного тиску напередодні засідання. Але Кашкарі, який був менш активним у цьому питанні, здивував ринки, приєднавшись до їхнього заклику підвищити ставку, пише Barron's.

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Як відреагував ринок

Після збереження ставки доходність дворічних казначейських облігацій США впала до 4,26% з 4,31% до ухвалення рішення. Американські акції продовжили торгуватись у мінусі.

Індекс «блакитних фішок» Dow Jones лідирував у падінні, втрачаючи 1,4%. Індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 0,4%, технологічний Nasdaq Composite — на 0,1%.

Ставка ФРС

Рішення зберегти ставку постійної ФРС приймає вп'яте поспіль. Вичікувальної тактики керівництво ФРС дотримується з того часу, як на трьох останніх засіданнях 2025 року послідовно знижувало ставки. Проте, з січня по червень прогнози чиновників регулятора щодо ставок зазнали значних змін у міру стабілізації ринку праці та зупинки низхідного тренду базової інфляції, зазначає Bloomberg.

Напередодні оголошення ФРС рішення щодо ставки, 28 липня, трейдери оцінювали ймовірність її підвищення в 35% проти 26% тижнем раніше, випливає з даних інструменту FedWatch від CME.

Зниження впевненості у прогнозах регулятора багато в чому зумовлене рішенням нового голови ФРС Кевіна Уорша, який склав присягу у травні, відмовитися від практики прогнозування подальших кроків (forward guidance) ФРС, пише Barron's.

Що далі?

Багато економістів вважають, що цього року ФРС займе вичікувальну позицію і не змінюватиме ставку, передає MarketWatch.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США, ще під керівництвом Пауелла, за підсумками засідання 28−29 квітня, не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%.