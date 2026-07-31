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31 липня 2026, 10:24

Перекази ФОПів обмежать с 1 серпня: які ліміти вводять банки та кого це стосується

В Україні змінюються правила фінансового моніторингу для окремих фізичних осіб-підприємців та компаній. Банки посилять перевірку клієнтів із підвищеним рівнем ризику та поступово введуть ліміти на перекази.

В Україні змінюються правила фінансового моніторингу для окремих фізичних осіб-підприємців та компаній.

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Нові правила не стосуються всіх підприємців. Основна увага буде зосереджена на новостворених ФОП та підприємцях, які довго не працювали, а потім відновили активність. Саме такі клієнти можуть потрапити до категорії підвищеного ризику, якщо їхні операції не відповідають заявленому виду діяльності або масштабам бізнесу.

Під час перевірки банк оцінюватиме:

  1. Мету відкриття рахунку та вид діяльності підприємця. Фінустанова аналізуватиме, чим займається ФОП, які товари чи послуги продає та які обсяги операцій є типовими для такого бізнесу.
  2. Відповідність фінансових операцій реальній діяльності. Якщо рух коштів суттєво відрізнятиметься від заявлених доходів чи сфери роботи, банк може запросити додаткові підтвердження.

Для ризикових ФОП та окремих юридичних осіб передбачені поетапні обмеження на перекази. Вони почнуть діяти через три місяці після підписання змін до Меморандуму, а наступний етап — ще через три місяці.

Ліміти встановлять для таких категорій:

  • ФОП першої групи — до 600 тис. грн на місяць, а згодом до 400 тис. грн;
  • ФОП другої та третьої груп — до 3 млн грн на місяць, а пізніше до 1 млн грн;
  • юридичні особи з ознаками компаній-оболонок (shell company) — до 5 млн грн на місяць, а згодом до 2 млн грн.

Якщо підприємець планує проводити операції понад встановлений ліміт, йому потрібно буде підтвердити джерело коштів. Для цього банк може запросити документи про доходи, договори, податкову звітність або інші підтвердження.

Для більшості ФОП єдиних обмежень не запроваджуватимуть. Банки самостійно оцінюватимуть ризики кожного клієнта та контролюватимуть операції відповідно до власних процедур.

Ці обмеження не будуть застосовуватися до підприємців, які:

  • ведуть законну та зрозумілу господарську діяльність;

  • своєчасно і в повному обсязі сплачують податки;

  • офіційно оформлюють працівників;

  • мають підтверджені джерела надходжень;

  • проводять операції, що відповідають зареєстрованим видам діяльності;

  • можуть документально підтвердити наявність контрагентів, призначення платежів та обсяги обороту.

Також фінустанови посилять перевірку підозрілих операцій, зокрема тих, що проводяться у нетиповий час, і зможуть використовувати інформацію з державних реєстрів, зокрема дані про доходи з «Дії».

Мета нових правил — зробити фінансовий моніторинг однаковим для банків та зменшити використання рахунків ФОП для схем із приховування доходів. Водночас для підприємців із прозорою діяльністю та підтвердженими доходами звичайний порядок роботи з рахунками має зберегтися.

Читайте також: Податки для ФОПів готують до змін: що буде з другою і третьою групами

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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