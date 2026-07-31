В останній день липня на українських АЗС ціни на пальне змінилися нерівномірно. Якщо бензин А-95 зберіг вартість на рівні попереднього дня, то дизельне пальне та автомобільний газ подорожчали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
31 липня 2026, 16:49
Ціни на пальне 31 липня: дизель та автогаз знову подорожчали
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 2 копійки та коштує в середньому 84,27 грн за літр.
- Бензин А-95 не змінився за добу і його середня ціна становить 81,19 грн за літр.
- Бензин А-92 подорожчав на 5 копійок до 77,75 грн за літр.
- Дизельне пальне подорожчало на 1,33 грн, і тепер його середня вартість становить 91,99 грн за літр.
- Автомобільний газ піднявся в ціні на 20 копійок, досягнувши позначки в 43,52 грн за літр.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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