Ціни на пальне 31 липня: дизель та автогаз знову подорожчали

В останній день липня на українських АЗС ціни на пальне змінилися нерівномірно. Якщо бензин А-95 зберіг вартість на рівні попереднього дня, то дизельне пальне та автомобільний газ подорожчали. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».