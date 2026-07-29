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29 липня 2026, 19:28

Середня зарплата в Україні зросла до майже 32,8 тисячі гривень: де платять найбільше

У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 32 783 грн, що на 5,9% більше, ніж у травні. Найвищі зарплати традиційно зафіксовано в Києві, а найнижчі — у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 32,8 тисячі гривень: де платять найбільше
Фото: НБУ

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Де зарплати найвищі

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

  • Київ — 48 393 грн;
  • Луганська область — 38 143 грн;
  • Київська область — 33 849 грн.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

  • Чернівецька область — 24 472 грн;
  • Кіровоградська область — 23 882 грн.

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У яких галузях платять найбільше

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 77 931 грн.

Найнижча середня зарплата — у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, де вона становила 22 274 грн.

Зазначимо, що Держстат наводить дані про середню заробітну плату до сплати податків.

Борги із зарплати

Станом на 1 липня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
29 липня 2026, 22:06
#
"Найнижча середня зарплата — у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги"
:)
Оперуючий лікар свою з/п має за день і не одну, в соцзахисті за часів війни відкрилися такі можливості «заробітку», що хірургам і не снились.
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