Курс долара може зрости до 49,9 грн до кінця 2028 року — KSE

KSE Institute опублікував Ukraine Macroeconomic Handbook за третій квартал 2026 року з оновленим прогнозом розвитку української економіки до 2029 року. Документ охоплює період до можливого завершення повномасштабної війни та подальшого відновлення і відбудови.

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У новому випуску KSE Institute переглянув базове припущення щодо завершення повномасштабної війни — з кінця 2026 року на другу половину 2027-го.

Водночас аналітики наголошують, що такий сценарій не є неминучим. Шлях до припинення вогню та сталого миру залишається вкрай невизначеним і може змінитися за сприятливих військових, економічних або дипломатичних умов.

Україні потрібно більше зовнішньої допомоги

За оцінкою KSE Institute, навіть з урахуванням реалізації Ukraine Support Loan у 2027−2029 роках Україні знадобляться додаткові $67,4 млрд фінансової допомоги від партнерів.

Довша повномасштабна війна суттєво збільшить видатки на оборону та безпеку, стримуватиме доходи бюджету й відкладатиме повернення України до ринкового фінансування.

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Аналітики зазначають, що оновлене припущення має дати міжнародним партнерам реалістичнішу основу для оцінки середньострокових перспектив України та її потреб у підтримці.

Без додаткового фінансування здатність України захищатися від російської агресії опиниться під загрозою. У такому разі влада буде змушена вдаватися до надзвичайних заходів для фінансування бюджету, макроекономічні резерви скорочуватимуться, а відбудова залишатиметься критично недофінансованою.

Що буде з економічним зростанням та інфляцією

Перегляд базового сценарію вплине на всі складові макроекономічного прогнозу України.

За оцінкою KSE Institute, сукупне економічне зростання у 2026−2029 роках буде на 3,7 відсоткового пункту нижчим, ніж очікувалося раніше.

Середня інфляція протягом прогнозованого періоду буде на 1,6 відсоткового пункту вищою. Переважно вона залишатиметься нижчою за 10%, але близькою до цього рівня. Наприкінці 2026 року та на початку 2027-го інфляція може перевищувати 10% через сильний тиск з боку пропозиції на тлі руйнувань, спричинених війною.

Це вимагатиме жорсткішої монетарної політики. Тимчасове підвищення облікової ставки до 15,5% у жовтні 2026 року вже стало базовим сценарієм KSE Institute.

Подальші стрибки цін, пов’язані з обмеженнями пропозиції, вимагатимуть від НБУ обережної політики. Навіть під час відновлення інфляція попиту може змушувати регулятора утримувати облікову ставку на підвищеному рівні, попри потребу економіки в кредитуванні.

Тиск на гривню посилиться

Довша війна також посилюватиме девальваційний тиск на гривню.

За прогнозом KSE Institute, курс може становити 46,3 грн за долар наприкінці 2026 року та зрости до 49,9 грн за долар наприкінці 2028-го. Після цього можливе певне зміцнення гривні.

Стійкість валютно-курсової політики НБУ й надалі залежатиме від зовнішнього фінансування. Швидше скорочення міжнародних резервів обмежить можливості регулятора проводити валютні інтервенції та може призвести до стрімкішого послаблення гривні.

Водночас базовий сценарій KSE Institute передбачає залучення додаткового, але ще не погодженого фінансування. За такого сценарію міжнародні резерви залишатимуться на рівні близько $70 млрд до 2029 року.

Дефіцит поточного рахунку зросте

Крім бюджетного тиску, довша війна погіршить показники зовнішнього сектору.

Дефіцит поточного рахунку без урахування грантів буде на $68,9 млрд більшим. Причини — воєнні потреби та надходження в межах Ukraine Support Loan, які збільшуватимуть імпорт. Водночас експорт і приплив іноземного капіталу довше залишатимуться слабшими.

Перекласифікація Ukraine Support Loan на €90 млрд зменшує формально відображені дефіцити бюджету та поточного рахунку, але не змінює загальних розривів у фінансуванні.

Для збереження стійкості державних фінансів, уникнення різкого фіскального коригування та підтримки міжнародних резервів Україні буде потрібна додаткова зовнішня допомога. Бажано — у формі грантів або фінансування на дуже пільгових умовах.

Якщо фінансовий розрив буде повністю покритий пільговими позиками, державний борг з урахуванням зобов’язань ERA перевищить 100% ВВП у 2028 році та лише незначно знизиться у 2029-му. Тому форма підтримки матиме критичне значення.

Відновлення залежатиме від людей і ринку праці

На повоєнне відновлення також впливатиме повернення українців з-за кордону. За оцінкою KSE Institute, воно може бути пізнішим і меншим, ніж очікувалося раніше.

Це означає, що одним із ключових обмежень для відбудови може стати нестача робочої сили. Для підтримки зростання, рушієм якого буде відновлення, потрібні програми перекваліфікації, краще поєднання працівників із вакансіями та заходи для повернення українців.

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