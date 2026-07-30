Інфляція пришвидшиться у другому півріччі. Прогноз передбачає прискорення до 10%. Про це заявив Голова НБУ Андрій Пишний під час Монетарного брифінгу.
НБУ попередив: інфляція пришвидшиться у другому півріччі
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Що відбувається з інфляцією
Як зазначається, у червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% передусім завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування. Натомість базова інфляція надалі пришвидшувалася (до 8,1% р/р) та перевищувала траєкторію прогнозу НБУ (Інфляційний звіт, квітень 2026 року).
Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними.
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Відповідно до оцінок НБУ в липні зростання споживчої інфляції відновилося, а базової — продовжилося.
Прогноз НБУ
Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно за підсумками 2026 року.
«Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди», — зазначив Пишний.
За прогнозом НБУ інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.
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