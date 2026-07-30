НБУ попередив: інфляція пришвидшиться у другому півріччі

Інфляція пришвидшиться у другому півріччі. Прогноз передбачає прискорення до 10%. Про це заявив Голова НБУ Андрій Пишний під час Монетарного брифінгу.

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Що відбувається з інфляцією

Як зазначається, у червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% передусім завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування. Натомість базова інфляція надалі пришвидшувалася (до 8,1% р/р) та перевищувала траєкторію прогнозу НБУ (Інфляційний звіт, квітень 2026 року).

Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними.

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