Кабмін повторно подав законопроєкт до Ради щодо оподаткування посилок до 150 євро

Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро . Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Скасування пільги

За його словами, зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

«Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Важливо: приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки", — написав Корецький.

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Коли почне діяти

«Нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Окремо доручив Міністерству фінансів та всім відповідальним органам якісно відпрацювати це питання з парламентарями на рівні комітетів і з представниками всіх фракцій та груп. А також детально роз’яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення", — підсумував прем'єр-міністр.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.