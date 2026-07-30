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30 липня 2026, 9:47

Кабмін повторно подав законопроєкт до Ради щодо оподаткування посилок до 150 євро

Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

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Скасування пільги

За його словами, зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

«Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Важливо: приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки", — написав Корецький.

Читайте також: Рада провалила голосування про оподаткування посилок

Коли почне діяти

«Нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Окремо доручив Міністерству фінансів та всім відповідальним органам якісно відпрацювати це питання з парламентарями на рівні комітетів і з представниками всіх фракцій та груп. А також детально роз’яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення", — підсумував прем'єр-міністр.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+150
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
30 липня 2026, 10:19
#
«Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції»

Хочу побачити вироблені в Україні GaN зарядки, безперебійники для роутерів, павербанки, чохли для смартфонів і ще мільйон справді корисних речей.
+
+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
30 липня 2026, 12:13
#
…штілєрман Вас почув!)))
+
+30
AP1
AP1
30 липня 2026, 12:21
#
Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу

Я пропустив в який момент Україна стала членом ЄС? Нас там не чекають і всіляко розтягують процес вступу. Якщо це вимога вступу до ЄС то і дата набрання чинності має бути дата вступу до ЄС.
Корецький тільки став прем'єром, а методи просування непопулярних законів ті ж самі, це то вимога ЄС, то вимога МВФ, на себе не хочуть брати жодної відповідальності.
+
+30
63049904
63049904
30 липня 2026, 12:38
#
Я розумію захист від дешевих китайських товарів, але у тих же європейців є великий внутрішній ринок, зона вільної торгівлі. у нас же багато брендів взагалі не представлені, або продаються через посередників з націнками дрожче ніж у ЄС. Тому варто почати з врегулювання товаропотоку з Китаю, а не усіх посилок в цілому.
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