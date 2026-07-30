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30 липня 2026, 15:31

«Курс в космос не полетить»: у НБУ прокоментували перспективи валютного ринку

Національний банк не визначає цільового курсу гривні та не очікує різких коливань на валютному ринку. Регулятор заявляє, що має достатній обсяг міжнародних резервів для проведення валютних інтервенцій і готовий надалі згладжувати надмірну волатильність. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Курс в космос не полетить»: у НБУ прокоментували перспективи валютного ринку
Фото: НБУ

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За його словами, Національний банк працює в режимі керованої гнучкості курсу і не встановлює будь-якого цільового рівня обмінного курсу.

«Попит і пропозиція визначають курсову динаміку. Національний банк покриває структурний дефіцит приватного сектору за рахунок валютних інтервенцій», — зазначив Пишний.

Він наголосив, що зі збільшенням фінансування українського оборонно-промислового комплексу за програмою Ukraine Support Loan зростатиме потреба в імпорті комплектуючих для виробництва озброєння. Це може призвести до збільшення валютних інтервенцій НБУ, однак регулятор не вважає це ризиком.

Резервів достатньо для підтримки валютного ринку

За словами голови Нацбанку, міжнародних резервів достатньо для забезпечення стабільної роботи валютного ринку, тому НБУ наразі не очікує додаткової нервозності чи негативного впливу на курс гривні, зокрема через повітряні атаки або ускладнення морської логістики.

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Водночас, за оцінками НБУ, через проблеми з експортною логістикою надходження близько $2,5 млрд експортної виручки можуть бути відтерміновані до першого півріччя 2027 року.

Крім того, у Нацбанку повідомили, що попередні дані свідчать про зміцнення гривні до долара у липні після червневої девальвації на 1,16%.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, середньоденний чистий попит на валюту у липні знизився приблизно до $150 млн проти $170 млн у червні. Також скоротився попит населення на готівкову валюту — до близько $20 млн на день, тоді як у березні цей показник сягав $44 млн.

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«Курс в космос не полетить»

У НБУ наголосили, що й надалі згладжуватимуть надмірні курсові коливання, водночас зберігаючи режим керованої гнучкості.

«Курс в космос не полетить», — підсумував Пишний, коментуючи перспективи валютного ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+6
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
30 липня 2026, 16:05
#
Звучит — убедительно. Тем более что НБУ всегда филигранно управляет ситуацией. Ведёт железной рукой, так сказать, гривневую шхуну через бушующий океан нестабильности!
))
+
+6
NN NN
NN NN
30 липня 2026, 16:41
#
У кожного свій космос
+
0
PavloSV
PavloSV
30 липня 2026, 17:26
#
В космос не полетить, полетить на орбіту.
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