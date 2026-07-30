Попит на електромобілі в світі різко зріс: які регіони стали лідерами

Продажі електромобілів стрімко зростають у Європі, Південно-Східній Азії та Латинській Америці. Водночас у Китаї й Північній Америці ринок продемонстрував спад. Про це йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Electric Car Markets in a Time of Uncertainty.

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За даними агентства, у березні-червні 2026 року продажі електромобілів порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли:

у Латинській Америці — на 132%;

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні без урахування Китаю — на 101%;

у Південно-Східній Азії — на 62%;

у Європі — на 33%.

Натомість у Китаї продажі електрокарів скоротилися на 16%, а у США та Канаді — на 22%.

Причина падіння продажів

Серед причин спаду аналітики називають зміни державної політики підтримки, послаблення споживчого попиту та загальне скорочення автомобільного ринку.

Попри негативну динаміку всередині країни, Китай зберігає провідні позиції у світовій електромобільній індустрії. У першому півріччі 2026 року китайський експорт електрокарів зріс більш ніж на 120% і повністю компенсував падіння внутрішніх продажів.

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Попит на електрокари

Високі ціни на паливо також сприяють переходу споживачів на електричний транспорт. За оцінкою МЕА, електромобілі стають дедалі конкурентнішими за сукупною вартістю володіння, що додатково підтримує попит на тлі нестабільних цін на нафту.

За підсумками 2026 року агентство очікує збільшення світових продажів електромобілів приблизно на 10% — до 23 млн машин. Їхня частка у загальному обсязі продажів нових автомобілів може сягнути 29%.