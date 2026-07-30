Нові правила зарахування пенсійного стажу: що зміниться з 2 серпня

Із 2 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності зміни до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які мають захистити працівників від втрати страхового стажу через недобросовісність роботодавців. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Відтепер під час визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, коли роботодавець не перерахував страхові внески до Пенсійного фонду. Головна умова — внески мають бути нараховані в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, а роботодавець повинен подати відповідну звітність.

Раніше відсутність фактичної сплати внесків могла створювати проблеми під час оформлення пенсії, навіть якщо людина офіційно працювала та отримувала зарплату. Нові правила покликані усунути таку несправедливість і перекласти відповідальність за несплату внесків на роботодавця, а не на працівника.

Важливо! Зміни стосуються лише визначення права на призначення пенсії за віком. Якщо необхідний страховий стаж буде підтверджений за новими правилами, людина зможе вийти на пенсію в установленому законом віці.

Водночас зміни не звільняють роботодавців від обов'язку сплачувати страхові внески. Борги перед Пенсійним фондом залишаються їхньою відповідальністю, а контролюючі органи, як і раніше, можуть застосовувати до порушників передбачені законом заходи.

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