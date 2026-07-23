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23 липня 2026, 20:05

Головне за четвер: транш від МВФ, ставки ЄЦБ та санкції ЄС проти рф

Головне за четвер, 23 липня.

Головне за четвер, 23 липня.

МВФ перерахував Україні майже $690 млн за новою програмою

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. «Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», —мнаписав премєр-міністр Сергій Корецький.

США почнуть масово випускати українські дрони Magura

Американська компанія вперше почне виробляти військово-морські безпілотники, розроблені та випробувані в Україні. Про це повідомляє WSJ.

Країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти росії

Країни Євросоюзу у четвер, 23 липня, погодили 21 пакет санкцій проти росії за її війну в Україні. Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС.

Українці вдвічі скоротили купівлю банківського золота у першому півріччі

У першому півріччі 2026 року українці через банки купили 4,28 тис. тройських унцій золота. Це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли обсяг купівлі становив 8,45 тис. тройських унцій. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

ЄЦБ залишив процентні ставки без змін

Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%. ЄЦБ прагне повернути інфляцію до мети в 2% і прийматиме подальші рішення щодо ставки на основі даних, що надходять з інфляції та сполучених ризиків, а також економічних і фінансових даних.

Бюджет-2027: міністерствам дали дедлайн на підготовку до 31 липня

Міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що станеться з курсом долара, кредитами, депозитами та ОВДП після рішення НБУ

Геополітична та економічна обстановка у світі та в Україні залишається дуже напруженою. Це вимагає від українських банків, бізнесу, громадян та НБУ оперативної реакції на зовнішні та внутрішні виклики. Одним із таких викликів є зростання цін.

Джерело: Мінфін
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