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23 липня 2026, 10:26

США почнуть масово випускати українські дрони Magura

Американська компанія вперше почне виробляти військово-морські безпілотники, розроблені та випробувані в Україні. Про це повідомляє WSJ.

Американська компанія вперше почне виробляти військово-морські безпілотники, розроблені та випробувані в Україні.
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Що відомо про угоду

Угоду підписано між компанією ReconCraft з Портленда, яка виробляє катери для сил спеціальних операцій, та українською компанією Uforce, розробником безпілотників «Магура». Меморандум про взаєморозуміння підписано минулого тижня у посольстві України у Вашингтоні.

Документ описується як партнерська угода, згідно з якою обидві компанії надаватимуть матеріали, обладнання та персонал.

За словами співзасновника ReconCraft Джо Сілковського, метою угоди є щорічне виробництво сотень або навіть тисяч безпілотників «Магура» на об'єктах в Орегоні та Південній Кароліні.

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Сполучені Штати почали використовувати морські безпілотники в бойових діях після років випробувань. Цього місяця американські безпілотники-камікадзе атакували іранський підводний човен та об'єкт на військово-морській базі в Ормузькій протоці.

Угода також укладена на тлі розширення оборонної співпраці між Сполученими Штатами та Україною.

Раніше Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot, американські запаси яких вичерпалися на Близькому Сході.

Пентагон готовий витратити десятки мільярдів доларів на автономні системи впродовж найближчих років. Війна з Іраном, яка виснажила запаси дорогих боєприпасів США, продемонструвала потребу в дешевшій зброї.

Дрони «Магура»

Дрони «Магура» — це безпілотні високошвидкісні човни, здатні перевозити корисне навантаження близько 770 кг на відстань приблизно 560 км.

Залежно від конфігурації, дрони можуть коштувати менше 500 000 доларів. Окрім ударних місій, вони можуть запускати повітряні дрони, проводити операції з протимінної боротьби та буксирувати гідролокаційні системи для виявлення підводних човнів.

Що це дасть американцям

За словами генерального директора Uforce Олега Рогинського, рішення України дозволити виробництво дронів «Магура» у Сполучених Штатах є «абсолютно ключовим», оскільки воно дозволить американцям скористатися тактикою та концепціями, удосконаленими впродовж років війни в Україні.

«Ми є першою компанією, яка виробляє безпілотні надводні судна, схвалені урядом України для виробництва в Америці для успіху американських військових», — сказав Шон Планкі, керівник Uforce USA.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотників BARS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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