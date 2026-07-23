Бюджет-2027: міністерствам дали дедлайн на підготовку до 31 липня

Міністерства до 31 липня мають підготувати пропозиції до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Робота над бюджетом

«Розпочали підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу. Завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк — до 15 вересня», — написав Корецький.

За його словами, документ має відповідати головним завданням — зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.

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Нагадаємо

Як писав «Міфнін», народні депутати встановили рекорд: до проєкту державного бюджету на 2026 рік було подано 3339 поправок, що стало найбільшою кількістю за останні 19 років. Це на понад 59% більше, ніж в 2025 р.