Українці вдвічі скоротили купівлю банківського золота у першому півріччі

У першому півріччі 2026 року українці через банки купили 4,28 тис. тройських унцій золота. Це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли обсяг купівлі становив 8,45 тис. тройських унцій. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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У грошовому вимірі продажі банківського золота також знизилися, але менш різко — на 23%. Якщо у першому півріччі 2025 року українці купили золота на $26,18 млн, то за шість місяців 2026 року — на $20,144 млн.

Водночас продаж фізичного золота українцями банкам становив 4,27 тис. тройських унцій на суму близько $20 млн. Тобто за підсумками першого півріччя чиста купівля золота вийшла лише в символічний плюс.

Срібло українці розпродавали

На ринку фізичного срібла ситуація була іншою. Українці через банки купили 8,98 тис. тройських унцій срібла, що на 63,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У грошовому вимірі падіння було значно м’якшим — на 11,3%, до $0,72 млн.

Продаж срібла банкам за шість місяців становив 29,41 тис. тройських унцій на суму $2,17 млн. Таким чином, сальдо операцій із фізичним сріблом було від'ємним: українці чисто продали 20,42 тис. тройських унцій срібла на суму близько $1,45 млн.

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Чому попит на метали знизився

Зниження попиту на фізичні дорогоцінні метали збіглося з падінням світових цін на золото. У першому півріччі 2026 року золото на глобальному ринку подешевшало на 7,2%.

Від пікових рівнів січня 2026 року падіння було значно глибшим — 28,5%. Водночас офіційна вартість золота в Україні у гривні за шість місяців знизилася лише на 1,4%.

Це означає, що для українського покупця здешевлення золота було менш відчутним через валютний фактор. Навіть якщо світова ціна знижується, гривнева вартість металу залежить також від курсу долара, банківських спредів, комісій і доступності фізичного металу.

Як раніше писав «Мінфін», попит на золото у світі значною мірою підтримують центральні банки, тоді як приватні інвестори чутливіші до ціни входу, курсу валют і ліквідності. Український ринок фізичних металів у цьому сенсі не є винятком: покупці реагують не лише на глобальну динаміку, а й на локальні умови — курс гривні, банківські котирування та власні потреби в грошах.