29 травня 2026, 20:00

Головне за тиждень: середня зарплата, 90 млрд євро для України та місія МВФ у Києві

Головне за тиждень, з 25 по 29 травня.

Головне за тиждень, з 25 по 29 травня.

Середня зарплата в Україні зросла на 0,5%, але в IT впала майже на 8 тисяч — Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Відгук місяця: мораторій на штрафи діє, а непогашений борг у 8,5 тис. грн перетворився на 40 тис грн

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у квітні 2026 року. Ним став клієнт Укрсиббанку під ніком Влад Ігнатко: він описав проблему, з якою стикаються сотні інших боржників банку.

Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до €90 млрд

28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до 90 млрд євро. За відповідний законопроєкт № 0376 проголосували 298 народних депутатів.

Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15224, який передбачає збільшення Державного бюджету України 2026 року на загальну суму 1,56 трильйона гривень.

Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,8 мільярда євро для України

28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року, написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Гетманцев пояснив, чому українцям блокують картки після помилкових нарахувань держдопомоги 1500 грн

Через технічний збій частина українців повторно отримала державну допомогу в розмірі 1500 грн. Пенсійний фонд без попередження почав списувати ці кошти та блокувати банківські картки тим, хто їх уже витратив. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев 26 травня.

Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

27 травня розпочала свою роботу в Києві місія МВФ. Вона буде десь до середини наступного тижня, тобто до 2−3 червня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Трудові мігранти замість українців? Як це може вплинути на зарплату в Україні

Результати опитування «Мінфіну» на тему залучення трудових мігрантів виявилися досить несподіваними: 43% опитаних заявили, що роботодавці вже замінюють українців дешевшими співробітниками з інших країн. І лише 18% упевнені, що «їх точно не замінить індус». Як бачимо, більшість опитаних упевнені, що процес заміщення українських фахівців мігрантами вже триває. Поки що за кадром залишається інше питання: якщо відкриється масовий притік дешевих трудових мігрантів до нашої країни, як це може вплинути на загальний рівень зарплат в Україні?

Пенсії, зарплати і прожитковий мінімум можуть зрости: яких змін очікувати в липні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224−5, яким пропонують суттєво переглянути прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсії у 2026 році. Якщо документ підтримають, перший етап підвищення можливий уже з 1 липня.

Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що пропонував закласти у бюджет підвищення мінімальної пенсії до 4700 грн. За його словами, за умови додаткових зусиль цей показник можна було б збільшити ще більше, не змінюючи загальної структури пенсійної системи.

Поліція отримає доступ до інформації про майно та активи українців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Нацполіції у справах щодо необґрунтованих активів.

