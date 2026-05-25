Поліція отримає доступ до інформації про майно та активи українців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 травня 2026, 9:52

Поліція отримає доступ до інформації про майно та активи українців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Нацполіції у справах щодо необґрунтованих активів, пише «Судово-юридична газета».

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15260 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення заходів з виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості» від 19 травня 2026 року, який пропонує розширити повноваження Нацполіції у справах щодо необґрунтованих активів, пише «Судово-юридична газета».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПро що йдеться у пояснювальній записціДокумент спрямований на посилення механізмів виявлення активів, законність походження яких викликає сумніви, а також на розширення інструментів збору доказів у справах про їх стягнення в дохід держави.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про що йдеться у пояснювальній записці

Документ спрямований на посилення механізмів виявлення активів, законність походження яких викликає сумніви, а також на розширення інструментів збору доказів у справах про їх стягнення в дохід держави.

Фактично мова йде про можливість доступу до значного масиву інформації з державних реєстрів:

  • нерухомість,
  • майно,
  • активи,
  • корпоративні права,
  • інші дані, що стосуються фінансового та майнового стану.

Із пояснювальної записки випливає, що автори законопроєкту вважають чинну модель недостатньою, оскільки Національна поліція фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але не має окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу.

Що зміниться?

Законопроєкт передбачає комплексні зміни до КУпАП, ЦПК України та Закону «Про Національну поліцію», які фактично розширюють роль Національної поліції у справах щодо необґрунтованих активів.

Поліції пропонують надати повноваження не лише щодо виявлення таких активів і збору доказів їх необґрунтованості, а й щодо розшуку та арешту майна, яке може бути стягнуте в дохід держави.

Для цього поліція зможе безоплатно отримувати інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, у тому числі з автоматизованих систем, реєстрів і банків даних.

Законопроєкт також визначає строки реагування на запити Національної поліції України. Передбачається, що суб'єкти, яким адресовано відповідний запит, будуть зобов’язані протягом трьох днів надати необхідну інформацію, а у разі неможливості — не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту повідомити про причини, що перешкоджають її наданню.

Окремо документ дозволяє залучати спеціалістів та експертів для оцінки вартості активів з ознаками необґрунтованості, а змінами до статті 290 ЦПК України Національну поліцію фактично включають до переліку органів, уповноважених вживати заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.

Водночас законопроєкт посилює відповідальність за перешкоджання такій діяльності. Зокрема, пропонується поширити дію статті 185−13 КУпАП на випадки невиконання законних вимог посадових осіб Національної поліції України — йдеться про ненадання інформації, надання недостовірних даних, порушення строків відповіді або повідомлення третіх осіб про збір інформації у таких справах.

Що може змінити законопроєкт

Законопроєкт має на меті зробити систему виявлення необґрунтованих активів більш оперативною за рахунок територіальної мережі підрозділів Національної поліції. Автори документа прямо вказують, що кількість справ щодо необґрунтованих активів наразі є незначною, а строки збору матеріалів можуть скоротитися саме через залучення поліції.

Фактично проєкт суттєво розширює роль Національної поліції у сфері антикорупційного контролю. Якщо раніше повноваження щодо виявлення необґрунтованих активів були переважно зосереджені навколо НАБУ, САП та інших спеціалізованих органів, то тепер поліція також отримує окремий процесуальний інструментарій для роботи з такими активами.

Крім того, документ посилює механізми інформаційної взаємодії між поліцією, державними органами та юридичними особами, а також створює окремий механізм відповідальності за перешкоджання збору інформації у справах щодо необґрунтованих активів.

Водночас законопроєкт може викликати дискусію щодо меж повноважень Національної поліції у сфері антикорупційного контролю, адже поліція фактично отримує ширший доступ до реєстрів, збору інформації та механізмів пошуку необґрунтованих активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 59 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами