НБУ оновив правила нагляду у сфері фінмоніторингу, санкцій та валютних операцій

Національний банк затвердив зміни до порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, а також контролю за реалізацією санкцій. Оновлені правила покликані підвищити ефективність наглядових функцій регулятора, імплементувати директиви ЄС та привести нормативну базу у відповідність до чинного законодавства України. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У межах реформи НБУ впроваджує низку ключових нововведень, що стосуються як банківського сектору, так і небанківських фінансових установ.

Національний банк передбачив такі зміни та доповнення:

1. Встановлено на рівні нормативно-правового акта визначення періодичності проведення Нацбанком виїзних перевірок та/або безвиїзного нагляду банків та установ з урахуванням оцінки їх рівня ризику.

Оцінка рівня ризику банку та установи проводиться щоквартально, а також у разі виникнення значних подій, включаючи зміни в управлінні банку та установи, але не пізніше кварталу, наступного за кварталом, у якому виникли зазначені події та/або зміни. Крім того, під час планової виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу НБУ обов’язково враховує забезпечення організації банком та установою внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення первинного фінансового моніторингу.

2. Спрощено процедуру подання банком НБУ плану заходів за результатами безвиїзного нагляду.

Раніше банки мали подавати складений за результатами безвиїзного нагляду план заходів в обов’язковому порядку, водночас установи — виключно за наявності вимоги про необхідність подання такого плану заходів у супровідному листі та рекомендаціях Національного банку до акта про результати безвиїзного нагляду. Відтепер така норма поширена й на банки.

3. Розширено перелік електронних підписів, які можуть використовуватися для підписання електронних документів.

Відтепер електронні документи також можуть бути підписані удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (УЕП із кваліфікованим сертифікатом).

4. Норми тимчасової дії, які запроваджувалися на час дії воєнного стану, щодо особливостей організації, проведення та оформлення матеріалів позапланової виїзної перевірки структурних та відокремлених підрозділів установи з питань здійснення валютно-обмінних операцій використовуватимуться на постійній основі.

Такі норми поширено також і на перевірки структурних та відокремлених підрозділів банків.

5. Визначено порядок застосування та оскарження професійного судження, викладеного Національним банком у довідці про виїзну перевірку та акті про результати безвиїзного нагляду банку або установи.

Рішення про перегляд професійного судження або про відмову в задоволенні заяви про перегляд професійного судження прийматимуть колегіальні органи Національного банку: Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

6. Особливості проведення Національним банком позапланової виїзної перевірки структурних та відокремлених підрозділів установи під час дії воєнного стану в разі отримання попереджувального сигналу про тривогу поширено також і на перевірки структурних та відокремлених підрозділів банків.

Норми визначають порядок тимчасового зупинення / поновлення / дострокового припинення позапланової виїзної перевірки в разі отримання попереджувального сигналу про тривогу.

7. Урегульовано питання, пов’язані з доведенням до відома установи рішення про застосування заходів впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та письмової вимоги щодо виконання установою законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Так, днем доведення до відома установи рішення та письмової вимоги є день їх надсилання електронною поштою або поштовим відправленням, вручення представнику установи або оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

8. Актуалізовано вимоги щодо заповнення банками та установами типових форм відповідей, що містяться в додатках 1 та 2 до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку від 30.06.2020 № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04.04.2024 № 37) (зі змінами). Зазначені зміни розроблені, зокрема, з урахуванням звернень, що надходили до Національного банку від банків та установ з метою отримання роз’яснень. Банки та установи матимуть додатковий час (6 місяців) для налаштування та автоматизації формування типових форм відповідей.

«Такі нововведення сприятимуть підвищенню ефективності здійснення Національним банком нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у повідомленні НБУ.