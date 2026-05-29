Отримати паспорт за кордоном стане простіше — Сибіга

На сьогодні понад 61% усіх консульських послуг припадають на оформлення паспортів. І вже найближчим часом отримати паспорт за кордоном стане простіше. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, 29 травня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми добилися, що у нас вже немає жодних перепон чи перешкод з бланками. Раніше це було, зараз цього немає», — заявив він.

Також МЗС працює над скороченням термінів доставки документів, боротьбою зі зловживаннями в електронній черзі та запровадженням окремих механізмів для певних категорій громадян.

«Ми будемо скорочувати час отримання паспорта максимально швидко», — сказав Сибіга.

Читайте також: Продовжені закордонні паспорти стали недійсними: кому потрібно замінити документ

Також він додав, що за кордоном наразі перебувають близько 8 мільйонів українців. Влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому.

«Нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, щоб вони повернулися», — заявив міністр закордонних справ

Він зазначив, що для повернення громадян насамперед необхідно створити безпечні умови в Україні. Водночас він визнав, що не всі країни-партнери зацікавлені у від'їзді українців, враховуючи їхній внесок в економіку та ринок праці цих держав.