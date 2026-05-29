Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 травня 2026, 18:31

Отримати паспорт за кордоном стане простіше — Сибіга

На сьогодні понад 61% усіх консульських послуг припадають на оформлення паспортів. І вже найближчим часом отримати паспорт за кордоном стане простіше. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, 29 травня.

«Ми добилися, що у нас вже немає жодних перепон чи перешкод з бланками. Раніше це було, зараз цього немає», — заявив він.

Також МЗС працює над скороченням термінів доставки документів, боротьбою зі зловживаннями в електронній черзі та запровадженням окремих механізмів для певних категорій громадян.

«Ми будемо скорочувати час отримання паспорта максимально швидко», — сказав Сибіга.

Також він додав, що за кордоном наразі перебувають близько 8 мільйонів українців. Влада працює над заходами, які мають стимулювати повернення українців додому.

«Нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, щоб вони повернулися», — заявив міністр закордонних справ

Він зазначив, що для повернення громадян насамперед необхідно створити безпечні умови в Україні. Водночас він визнав, що не всі країни-партнери зацікавлені у від'їзді українців, враховуючи їхній внесок в економіку та ринок праці цих держав.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
