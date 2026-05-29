38% киян готові платити 30 грн за проїзд, але не за транспортний схематоз — опитування «Мінфіну»

У Києві знову обговорюють можливе підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті до 30 грн. На тлі цієї дискусії «Мінфін» провів опитування у телеграм-каналі , в якому пасажирів запитали, чи є така ціна межею, після якої вони відмовляться від громадського транспорту.

В опитуванні взяли участь 512 людей.

Найбільше респондентів — 38%, або 194 учасники, відповіли, що платити більше можна, але лише за умови, якщо місто чесно покаже, куди йдуть кошти.

Ще 37%, або 189 людей, вважають, що перед підвищенням тарифу влада має спочатку скоротити пільги, прибрати зайві витрати й навести лад у системі.

Водночас 25% опитаних, або 129 учасників, заявили, що за тарифу 30 грн їм уже простіше шукати інший транспорт або замислитися над купівлею авто.

Таким чином, 75% учасників опитування фактично пов’язують можливе підвищення тарифу з необхідністю прозорості, оптимізації витрат і наведення порядку в транспортній системі.

Лише кожен четвертий прямо говорить, що ціна у 30 грн може стати для нього межею для відмови від комунального транспорту.

Опитування показує, що ключова проблема для пасажирів — не лише сама вартість проїзду, а й довіра до того, як місто управляє транспортною системою та використовує кошти від перевезень.