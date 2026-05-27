Гетманцев пояснив, чому українцям блокують картки після помилкових нарахувань держдопомоги 1500 грн

Через технічний збій частина українців повторно отримала державну допомогу в розмірі 1500 грн. Пенсійний фонд без попередження почав списувати ці кошти та блокувати банківські картки тим, хто їх уже витратив. Про це повідомив голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев 26 травня.

Чому Фонд почав списувати кошти

За словами Гетманцева, у квітні уряд анонсував виплату 1500 грн для вразливих категорій населення.Через помилку системи деяким громадянам кошти надійшли двічі. Отримувачі витратили гроші на базові потреби.

Згодом Пенсійний фонд почав списувати помилкові нарахування. Якщо кошти вже були використані, рахунки блокували для подальших соціальних виплат. Щоб розблокувати картку, людина змушена самостійно повернути 1500 грн. Зафіксовані також випадки, коли ПФУ помилково списував суму двічі. Громадянам обіцяють повернути ці кошти.

«Соціальна підтримка — це не експериментальний майданчик для недопрацьованих технічних рішень. Мова йде про людей, для яких кожна гривня має значення», — зазначив він.

Особливо обурює відсутність чіткої та офіційної комунікації з боку Мінсоцполітики та ПФУ. Люди дізнаються про проблему вже після блокування карток або списання коштів.

Одноразова допомога

Як писав «Мінфін», квітнева разова виплата передбачена для вразливих категорій населення. Загалом ідеться про понад 13 млн осіб, тобто майже кожен другий українець.