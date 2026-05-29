НБУ представив нову пам’ятну монету «Господарська юстиція України» (фото)

Національний банк в обіг нову пам’ятну монету «Господарська юстиція України» на честь 35 років становлення в Україні системи господарських судів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Вчора, 28 травня, її презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан під час міжнародної науково-практичної конференції «Господарська юрисдикція України: 35 років розвитку та європейські орієнтири».

Деталі

Номінал пам’ятної монети «Господарська юстиція України» становить 5 гривень.

Вона виготовлена з нейзильберу.

Дизайн — Тетяна Балута.

Тираж — до 50 000 штук.

На аверсі головним елементом є геометрична форма квадрата, що символізує юрисдикцію як основу правової системи та уособлює стабільність, рівновагу, порядок і фундаментальність. Додаткові абстрактні елементи формують середовище хаосу та зовнішніх впливів. Уся композиція метафорично ілюструє стабільність у світі постійних змін.

На реверсі зображена архітектурна колона, що уособлює непохитність правової системи. Ліворуч від колони написи: «35» та «Господарська юстиція України». Знизу напис: ДОСВІД / ДОВІРА / ДІЄВІСТЬ (півколом), що відображає ключові цінності господарської юстиції: професійну спадковість, суспільну довіру та ефективність у вирішенні економічних спорів.

Де купити

Придбати нову монету «Господарська юстиція України» можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб'юторів.