Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 травня 2026, 12:51

Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15224, який передбачає збільшення Державного бюджету України 2026 року на загальну суму 1,56 трильйона гривень.

Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.

Деталі

Урядовим законопроєктом пропонується збільшити видатки на:

  • сектор нацбезпеки і оборони на 1,56 трлн грн,
  • резервний фонд державного бюджету — на 40 млрд грн,
  • передбачити 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Крім того, пропонується врегулювати особливості зарахування до бюджету у 2026 році фінансової допомоги ЄС, а також визначити цільове спрямування військового збору та вивізного мита на товари військового призначення і подвійного використання на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю та оновлення озброєння.

Частину «військового» ПДФО пропонується спрямовувати на виплату винагороди за знищені БпЛА держави-агресора.

Читайте також: Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до €90 млрд

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 8 травня Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як зміниться дефіцит бюджету

Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Що змінюється у видатках

  • Оборона та безпека

Ключова зміна — суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зростання складатиме 1,56 трлн гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4,367 трлн грн):

  • +1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (це гроші, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби. Відображаються в новій окремій програмі по спеціальному фонду),
  • +152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (це переважно грошове забезпечення),
  • +14,58 млрд грн — на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони (програма Мінфіну, з якої вони закривають першочергові потреби),
  • +3,15 млрд грн на розвиток ОПК (кошти спеціального фонду за рахунок збільшення надходжень від «військового ПДФО»),
  • +2,13 млрд грн для Держспецтранспорту (під Міноборони),
  • +9,91 млрд грн для Нацгвардії (тут грошове забезпечення і зброя разом),
  • +6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (так само),
  • +4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони),
  • +2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення),
  • +1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя),
  • + 7,8 млн грн для СЗР.

У законопроєкті також відображено дві важливі новації:

Передбачається зарахування військового збору з 01.07.2026 до спеціального фонду держбюджету і спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

  • Стійкість регіонів на зиму 2026/27

Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Головна мета — захистити людей від наслідків можливих атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечити стале проходження осінньо-зимового сезону 2026/27 року і безперебійне надання комунальних послуг.

Кошти спрямовуватимуться на:

  • інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури
  • розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні)
  • розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки)
  • резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання

Резервний фонд

До Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначені для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.

3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів. На оборону і безпеку заклали 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 травня 2026, 13:27
#
Де новина про Онліфанс?
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
28 травня 2026, 15:47
#
На бусті
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами