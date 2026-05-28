Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15224, який передбачає збільшення Державного бюджету України 2026 року на загальну суму 1,56 трильйона гривень.
За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.
Деталі
Урядовим законопроєктом пропонується збільшити видатки на:
- сектор нацбезпеки і оборони на 1,56 трлн грн,
- резервний фонд державного бюджету — на 40 млрд грн,
- передбачити 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.
Крім того, пропонується врегулювати особливості зарахування до бюджету у 2026 році фінансової допомоги ЄС, а також визначити цільове спрямування військового збору та вивізного мита на товари військового призначення і подвійного використання на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю та оновлення озброєння.
Частину «військового» ПДФО пропонується спрямовувати на виплату винагороди за знищені БпЛА держави-агресора.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 8 травня Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Як зміниться дефіцит бюджету
Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).
Що змінюється у видатках
- Оборона та безпека
Ключова зміна — суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зростання складатиме 1,56 трлн гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4,367 трлн грн):
- +1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (це гроші, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби. Відображаються в новій окремій програмі по спеціальному фонду),
- +152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (це переважно грошове забезпечення),
- +14,58 млрд грн — на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони (програма Мінфіну, з якої вони закривають першочергові потреби),
- +3,15 млрд грн на розвиток ОПК (кошти спеціального фонду за рахунок збільшення надходжень від «військового ПДФО»),
- +2,13 млрд грн для Держспецтранспорту (під Міноборони),
- +9,91 млрд грн для Нацгвардії (тут грошове забезпечення і зброя разом),
- +6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (так само),
- +4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони),
- +2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення),
- +1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя),
- + 7,8 млн грн для СЗР.
У законопроєкті також відображено дві важливі новації:
Передбачається зарахування військового збору
За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.
- Стійкість регіонів на зиму 2026/27
Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.
Головна мета — захистити людей від наслідків можливих атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечити стале проходження осінньо-зимового сезону 2026/27 року і безперебійне надання комунальних послуг.
Кошти спрямовуватимуться на:
- інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури
- розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні)
- розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки)
- резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання
Резервний фонд
До Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначені для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.
3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів. На оборону і безпеку заклали 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).
