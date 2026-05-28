Рада підтримала збільшення держбюджету на 1,56 трильйона гривень

У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15224 , який передбачає збільшення Державного бюджету України 2026 року на загальну суму 1,56 трильйона гривень.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів.

Деталі

Урядовим законопроєктом пропонується збільшити видатки на:

сектор нацбезпеки і оборони на 1,56 трлн грн,

резервний фонд державного бюджету — на 40 млрд грн,

передбачити 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Крім того, пропонується врегулювати особливості зарахування до бюджету у 2026 році фінансової допомоги ЄС, а також визначити цільове спрямування військового збору та вивізного мита на товари військового призначення і подвійного використання на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю та оновлення озброєння.

Частину «військового» ПДФО пропонується спрямовувати на виплату винагороди за знищені БпЛА держави-агресора.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 8 травня Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як зміниться дефіцит бюджету

Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Що змінюється у видатках

Оборона та безпека

Ключова зміна — суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зростання складатиме 1,56 трлн гривень (загальний ресурс на оборону та безпеку з урахуванням проєкту змін складатиме 4,367 трлн грн):

+1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (це гроші, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби. Відображаються в новій окремій програмі по спеціальному фонду),

+152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (це переважно грошове забезпечення),

+14,58 млрд грн — на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони (програма Мінфіну, з якої вони закривають першочергові потреби),

+3,15 млрд грн на розвиток ОПК (кошти спеціального фонду за рахунок збільшення надходжень від «військового ПДФО»),

+2,13 млрд грн для Держспецтранспорту (під Міноборони),

+9,91 млрд грн для Нацгвардії (тут грошове забезпечення і зброя разом),

+6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (так само),

+4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони),

+2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення),

+1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя),

+ 7,8 млн грн для СЗР.

У законопроєкті також відображено дві важливі новації:

Передбачається зарахування військового збору з 01.07.2026 до спеціального фонду держбюджету і спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Стійкість регіонів на зиму 2026/27

Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Головна мета — захистити людей від наслідків можливих атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечити стале проходження осінньо-зимового сезону 2026/27 року і безперебійне надання комунальних послуг.

Кошти спрямовуватимуться на:

інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури

розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні)

розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки)

резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання

Резервний фонд

До Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначені для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану — зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.

3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів. На оборону і безпеку заклали 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).