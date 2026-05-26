Пенсії, зарплати і прожитковий мінімум можуть зрости: яких змін очікувати в липні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224−5 , яким пропонують суттєво переглянути прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсії у 2026 році. Якщо документ підтримають, перший етап підвищення можливий уже з 1 липня.

Як можуть змінитись прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та пенсії

Законопроєкт передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму протягом року. Для однієї людини суми можуть бути такими:

з 1 липня — 9 906 грн;

з 1 жовтня — 10 180 грн.

Також хочуть переглянути показники для дітей, працездатних громадян та пенсіонерів. Для дітей до 6 років пропонують:

з 1 липня — 7 858 грн;

з 1 жовтня — 8 074 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

з 1 липня — 10 035 грн;

з 1 жовтня — 10 312 грн.

Для працездатних українців:

з 1 липня — 11 833 грн;

з 1 жовтня — 12 160 грн.

Для людей, які втратили працездатність:

з 1 липня — 7 387 грн;

з 1 жовтня — 7 591 грн.

Разом із прожитковим мінмумом пропонується підняти мінімальну пенсію за віком: з 1 липня вона може становити 7 387 грн, а з 1 жовтня — 7 591 грн.

Також у документі йдеться про підвищення мінімальної зарплати. Вона може зрости з нинішніх 8 647 грн до 11 183 грн з липня і до 12 160 грн з жовтня. Погодинна ставка при цьому може збільшитися до 64,16 грн з липня та 72,17 грн з жовтня.

Крім цього, законопроєкт передбачає підвищення базового грошового забезпечення військових у 1,5 раза з 1 червня 2026 року.

Звідки планують брати гроші

«Реалізація положень проєкту закону може бути профінансована за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, додаткових доходів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи», — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.