Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
26 травня 2026, 13:38

Пенсії, зарплати і прожитковий мінімум можуть зрости: яких змін очікувати в липні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224−5, яким пропонують суттєво переглянути прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсії у 2026 році. Якщо документ підтримають, перший етап підвищення можливий уже з 1 липня.

Як можуть змінитись прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та пенсії

Законопроєкт передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму протягом року. Для однієї людини суми можуть бути такими:

  • з 1 липня — 9 906 грн;
  • з 1 жовтня — 10 180 грн.

Також хочуть переглянути показники для дітей, працездатних громадян та пенсіонерів. Для дітей до 6 років пропонують:

  • з 1 липня — 7 858 грн;
  • з 1 жовтня — 8 074 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

  • з 1 липня — 10 035 грн;
  • з 1 жовтня — 10 312 грн.

Для працездатних українців:

  • з 1 липня — 11 833 грн;
  • з 1 жовтня — 12 160 грн.

Для людей, які втратили працездатність:

  • з 1 липня — 7 387 грн;
  • з 1 жовтня — 7 591 грн.

Разом із прожитковим мінмумом пропонується підняти мінімальну пенсію за віком: з 1 липня вона може становити 7 387 грн, а з 1 жовтня — 7 591 грн.

Також у документі йдеться про підвищення мінімальної зарплати. Вона може зрости з нинішніх 8 647 грн до 11 183 грн з липня і до 12 160 грн з жовтня. Погодинна ставка при цьому може збільшитися до 64,16 грн з липня та 72,17 грн з жовтня.

Крім цього, законопроєкт передбачає підвищення базового грошового забезпечення військових у 1,5 раза з 1 червня 2026 року.

Звідки планують брати гроші

«Реалізація положень проєкту закону може бути профінансована за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів податку на доходи фізичних осіб, додаткових доходів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок зменшення витрат із бюджетів на не першочергові заходи», — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
26 травня 2026, 14:14
Ініціатор законопроєкту: Тимошенко Юлія Володимирівна.

Её как раз взяли за огузок с поличным, теперь она пламенная оппозиционерка за всё хорошее с повышением пенсий (её ЦА).

Шансов «провести» закон — ноль.
kadaad1988
kadaad1988
26 травня 2026, 14:41
Хватит гнать фуфло на Тимошенко! Если бы западные *** не повелись бы на пропаганду юща и тягнибока в 2010-м, и не проголосовали бы против всех, то януковощь не стал бы президентом, не было бы майдауна 2014 и так далее!!!
А то , что зеленая погань не проголосует за такой закон, это и коню понятно, эта погань защищает интересы кого угодно, кроме простых украинцев!!!
BigBend
BigBend
26 травня 2026, 15:31
А, так ти фанат Йулииии. Це багато пояснює.
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
26 травня 2026, 15:02
Лайк. А если бы Хрущев не сдался и не начался бы застой, и если бы не столетняя война и малый ледниковый период. А уж если бы не Земля, а Тау Кита — то ого-го!
