Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що пропонував закласти у бюджет підвищення мінімальної пенсії до 4700 грн. За його словами, за умови додаткових зусиль цей показник можна було б збільшити ще більше, не змінюючи загальної структури пенсійної системи. Про це він заявив в ефірі «Українського радіо».

Яку пенсію може дозволити в умовах війни

«Я пропонував 4700 грн. Це була моя пропозиція до бюджету. Думаю, якщо напружитися, можна навіть більше зробити, але це без зміни загальної структури. Тобто — це не пропорційне підняття, це просто підняття мінімальної пенсії. Вада цього рішення в тому, що ми вводимо зрівнялівку. Тобто багато пенсій ми піднімаємо тим, хто отримує мінімальну пенсію, до рівня тих, хто отримує на сьогодні близько до середньої пенсії. І тому це не до кінця справедливе рішення, але це точно краще, ніж те, що є зараз. Бо людям треба прожити. Це відбувається за рахунок профіциту Пенсійного фонду», — розповів він.

Чи буде пенсійна реформа?

«Тільки зараз, цього тижня мені передали концепт пенсійної реформи, який ми розглянемо на Раді коаліції і, можливо, після цього у нас з'явиться документ, який змінить ті недоліки пенсійної системи, що є сьогодні», заявив Гетмнцев.

Що не так з песийною системою

За його словами, найперше — це вкрай низькі пенсії.

«І попри те, що навіть є певний профіцит у пенсійному фонді, є джерела для того, аби підняти, принаймні, мінімальну пенсію — ми говорили, що вона може бути 4700−5000 гривень — але цього не робиться, бо це половинчастий крок і чекають загального концепту.

Але чого його чекати, якщо це треба просто робити? Тобто тут треба виправити проблеми нарахування пенсії, бо коли людина виходить на пенсію, то за рахунок несправедливої формули втрачає до 19% пенсії.

Далі індексація пенсії, приведення у відповідність до бази 2017 року пенсії кожної людини в країні. Адже за загальною формулою індексація з'їдає частину платоспроможності пенсії. І людина на цьому взагалі до половини пенсії втрачає за рахунок несправедливої індексації пенсії. Це треба виправити. І коли ми говоримо про пенсійну реформу, то це не про якийсь другий рівень пенсійної системи, який також потрібен і цікавий більше вашому поколінню, ніж моєму. Бо для того, щоб накопичити пенсію, треба певний трудовий стаж. І хтось уже не встигне накопичити великі достойні суми. А ми говоримо, передусім, про реформування солідарної частини пенсійної системи.

Ми маємо зробити це негайно. Це ми завинили нашим виборцям з 19-го року, бо обіцяли це зробити. Справедлива пенсійна система — має бути. І це те, що стосується, зокрема, «кланових» пенсій. Прокурорські пенсії — лише частина проблеми «кланових» пенсій. Є ще суддівські пенсії, а також деякі інші професії мають пенсії, які кратно, більш ніж у 100 разів відрізняються від мінімальної пенсії. І ця цифра дуже яскраво демонструє прірву між багатими і бідними в нашій країні.

Непристойно високі у війну, але навіть для миру вони непристойно високі", — заявив Голова Податкового комітету.

Які найбільші пенсії

Гетманцев запевнив, що Верховна Рада найближчим часом таки проголосує сумнозвісний законопроєкт № 12278 про так звані «кланові» спецпенсії, рекомендований до розгляду ще рік тому.

«Ну, 390 тисяч на місяць, як вам? Це суддівська реальна пенсія, яка є. Чи візьмемо кейс, який пройшов по всіх засобах масової інформації. Співробітник прокуратури, 30 років, виходить на пенсію, пенсія 155 тисяч гривень на місяць, він їде до Швеції, зараз йому вже 36−37 років. У Швеції він прекрасно отримує цю пенсію, і ні в кого немає ніяких питань. Ну як таке може бути? Це ж узагалі кричуща соціальна несправедливість. Ми всі розуміємо, що бюджет обмежений, що маємо певний спадок, є якісь причини для того, що пенсії такі низькі, але для когось вони — непристойно високі.

Непристойно високі у війну, але навіть для миру вони непристойно високі. І це не лише питання суми, а й питання того, як ці пенсії індексуються. Вони індексуються за своїми правилами, адже прив'язані до того посадового окладу, який постійно підвищується тим, хто зараз працює на цій посаді. Більше того, вони ж можуть одночасно отримувати пенсію і працювати. Стільки несправедливості у цих кланових пенсіях, що їх дійсно треба скасувати.

Але закон, рекомендований Комітетом соціальної політики рівно рік тому для другого читання, вже рік не виносяться до зали, бо у відповідної професії є свої лобісти у Верховній Раді.

Я не знаю, чи там родичі, чи просто вони з професійної солідарності намагаються не дати можливість прийняти це правильне рішення. Але законопроєкт не потрапляє до зали. У нас є домовленість із керівництвом нашої фракції, що ми на погоджувальній раді будемо наполягати, щоб на наступне засідання все ж таки він з'явився. Я вірю, що депутати підтримають цей законопроєкт і ми врешті припинимо цю ганьбу нашого депутатського корпусу.

Ми не можемо рік прийняти те рішення, яке вимагають від нас люди. Я навіть не знаю, як можна не проголосувати за нього. При таких кричущих кейсах, при такій ситуації в країні, я думаю, тому вони і не хочуть в залу виносити. Бо ті депутати, які не проголосують, мають людям пояснити, чому вони це не зробили", — прокоментував Гетманцев.

Пенсія на яку померти не можна

«Ми платимо людям пенсію, на яку навіть померти не можна, не те, що жити.

2600 грн — це пенсія, на яку не можна прожити. Ми з вами знаємо, що навіть уряд рахує прожитковий мінімум десь у 3−4 рази більше. Тобто ми свідомо платимо людям пенсію, на яку навіть померти не можна, не те, що жити. Тож про підняття мінімальної пенсії я говорю як про пріоритет, тому що це про виживання. Це не про якісь додаткові державні послуги чи якісь додаткові можливості, які ми маємо розвивати відповідно до тих чи інших наших стратегій. Це про те, щоб люди прожили", — заявив він.

За рахунок чого можна підвищити пенсію

«Обговорюючи пенсійну реформу, я б говорив не стільки про перерахування, зміну формули та підвищення, а найважливіше — за рахунок чого це робити. І для нас очевидні речі — це тінь. Це коли величезна мережа торговців подрібнюється на ФОПів, аби не сплачувати податок на додану вартість. Припинення цих схем потягне за собою додаткове надходження до державного бюджету, яким ми не тільки зможемо підвищити істотно пенсії, а й заробітні плати вчителів та медиків. Тобто ми зможемо взагалі перезавантажити соціалку, щоб вона нарешті стала з людським обличчям», — підсумував Гетманцев.