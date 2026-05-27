Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 8:49

Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія МВФ. Вона буде десь до середини наступного тижня, тобто до 2−3 червня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія МВФ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це практично означає?

«Місія" — це умовно, коли команда яка оцінює з боку МВФ прогрес України приїжджає і проводить серію зустрічей та перемовин з різними стейкхолдерами в Україні. Зазвичай такий візит відбувається за місяць до засідання Борда МВФ та чергового виділення траншу. Наш як раз запланований на кінець червня, тому ось приїхали в кінці травня», — пише Железняк.

За його словами, за результатам такої роботи, має бути три речі, всі вони так чи інакше у staff level agreement:

  • тобто попередня домовленість як рухатись далі;
  • оцінка виконання попередньої програми;
  • чернетка про головні домовленості щодо нових маяків і зміни ряду параметрів старих.

Читайте також: Україна зірвала всі маяки нової програми МВФ у першому кварталі

«Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час все минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків. Не тільки посилки (нагадаю, там Митний кодекс вчора завалили, а Податковий станом на зараз навіть не включений у порядок денний).

Ще не ухвалене оподатковування електронних платформ, є проблеми з «Енергоатомом», є розрив фінансування через те, що і маяки по Світовому банку та ЄС завалені", — підсумував він.

Параметри нової кредитної програми

Нагадаємо, що 26 лютого 2026 року МВФ затвердив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 8,1 млрд доларів.

Через затягування війни ця угода замінила попередню програму (відкрито у березні 2023 року на 15,6 млрд доларів), за якою Київ встиг отримати дев'ять траншів на 10,6 млрд доларів. Перший безумовний транш нової програми у розмірі 1,5 млрд доларів вже надійшов до державного бюджету. Проте отримання наступного траншу в розмірі 0,69 млрд доларів залежало саме від успішного виконання податкових та інституційних умов першого кварталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+41
crowl
crowl
27 травня 2026, 8:54
#
Як про шо, податки підняти, 150 євро відмінити, банківську таємницю скасувати, ввести CDBC шоб гроші закінчувались за 3 місяці.
+
+41
PavloSV
PavloSV
27 травня 2026, 9:53
#
Про те, скільки пішло двушок на мацкву.
+
0
starsol
starsol
27 травня 2026, 10:07
#
Ти задовбав своїми двушками
+
+30
IrishRepublican
IrishRepublican
27 травня 2026, 11:12
#
Це не він, це прикоритні держиморди та їх двушки
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Artur2206 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами