Місія МВФ розпочинає роботу в Києві: про що говоритимуть з Урядом

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія МВФ. Вона буде десь до середини наступного тижня, тобто до 2−3 червня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Що це практично означає?

«Місія" — це умовно, коли команда яка оцінює з боку МВФ прогрес України приїжджає і проводить серію зустрічей та перемовин з різними стейкхолдерами в Україні. Зазвичай такий візит відбувається за місяць до засідання Борда МВФ та чергового виділення траншу. Наш як раз запланований на кінець червня, тому ось приїхали в кінці травня», — пише Железняк.

За його словами, за результатам такої роботи, має бути три речі, всі вони так чи інакше у staff level agreement:

тобто попередня домовленість як рухатись далі;

оцінка виконання попередньої програми;

чернетка про головні домовленості щодо нових маяків і зміни ряду параметрів старих.

«Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час все минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків. Не тільки посилки (нагадаю, там Митний кодекс вчора завалили, а Податковий станом на зараз навіть не включений у порядок денний).

Ще не ухвалене оподатковування електронних платформ, є проблеми з «Енергоатомом», є розрив фінансування через те, що і маяки по Світовому банку та ЄС завалені", — підсумував він.

Параметри нової кредитної програми

Нагадаємо, що 26 лютого 2026 року МВФ затвердив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 8,1 млрд доларів.

Через затягування війни ця угода замінила попередню програму (відкрито у березні 2023 року на 15,6 млрд доларів), за якою Київ встиг отримати дев'ять траншів на 10,6 млрд доларів. Перший безумовний транш нової програми у розмірі 1,5 млрд доларів вже надійшов до державного бюджету. Проте отримання наступного траншу в розмірі 0,69 млрд доларів залежало саме від успішного виконання податкових та інституційних умов першого кварталу.