Топ-5 спеціальностей, яких найбільше потребує ОПК

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 травня 2026, 12:46

Топ-5 спеціальностей, яких найбільше потребує ОПК

Українські оборонні компанії активно шукають до себе у команди інженерів-конструкторів (67% респондентів), виробничий персонал та збиральників (56%), інженерів з електроніки та інженерів вбудованих систем (по 41%), розробників програмного забезпечення (37%). Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані дослідження Української ради зброярів та CORE Team.

Українські оборонні компанії активно шукають до себе у команди інженерів-конструкторів (67% респондентів), виробничий персонал та збиральників (56%), інженерів з електроніки та інженерів вбудованих систем (по 41%), розробників програмного забезпечення (37%).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В кому найбільший дефіцит

Найбільший дефіцит роботодавці спостерігають у пошуку інженерів та розробників.

Загалом 74% miltech-компаній активно наймали нових співробітників протягом року. Як результат: чисельність фахівців в таких командах зросла щонайменше на 25%. Респонденти зазначають, що планують розширювати свої штати й протягом наступних 6−12 місяців. Зокрема, у 52% випадків говорять про помірне зростання команд, а 48% планують значні кадрові зміни.

Miltech-компанії гостро потребують різних фахівців. Зокрема, йдеться про інженерів, закупівельників, проджект-менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств, виробничий персонал тощо.

І наразі виникає питання: чи зможе індустрія швидко та якісно готувати відповідних спеціалістів, щоб закрити увесь наявний попит на кадри.

Наразі технічні вакансії в ОПК закривають в середньому протягом 1−2 місяців, у третині випадків процес займає понад 2 місяці.

Під час пошуку фахівців miltech-компанії стикаються з певними проблемами: у 44% випадків йдеться про нестачу кадрів із відповідною кваліфікацією, у 33% випадків спостерігається висока конкуренція між роботодавцями через обмежену пропозицію кандидатів.

Причина нестачі кадрів

У miltech-компаніях бачать два ключових шляхи вирішення проблеми нестачі кадрів:

  • 48% респондентів планують краще співпрацювати із університетами;
  • 41% респондентів вважають за необхідне активніше впроваджувати програми перепідготовки.

Також miltech-компанії часто залучають фахівців із суміжних секторів: зокрема, йдеться про машинобудування та промисловість (у 59% випадків), а також IT-сектор (44%).

У дослідженні зазначається: наразі сектор ОПК знаходиться на етапі структурного зростання. Це означає, що компанії потребують не тільки окремих досвідчених фахівців, а навіть повноцінних відділів, що спеціалізуються на дослідженнях та розробці, виробництві та тестуванні, закупках та контролі якості, правовому супроводі та питаннях експорту тощо.

У цілому, в miltech-компаніях вважають: для стабільного зростання ринку ОПК найближчі 1−2 роки потрібно закрити два ключових запити індустрії — в необхідній кількості інженерних кадрів та в передбачуваності замовлень (по 56% оцінок респондентів). Адже без розуміння, який може бути попит в ОПК на продукцію та послуги, складно наймати фахівців, інвестувати в навчання, зберігати робочі місця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
BigBend
BigBend
21 травня 2026, 13:17
#
Дивно, чомусь жінкині не поспішають на високооплачувані професії навіть зараз. А казали, що конкуренція з чоловіками заважає - так от всіх чоловіків прибрали, ваш шанс вирівняти середні зарплати жінок і чоловіків.
+
0
youknow
youknow
21 травня 2026, 13:37
#
+
+
+15
Fuzzy
Fuzzy
21 травня 2026, 14:19
#
Мені цікаво, а на яких ресурсах вони шукають?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами