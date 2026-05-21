Топ-5 спеціальностей, яких найбільше потребує ОПК

Українські оборонні компанії активно шукають до себе у команди інженерів-конструкторів (67% респондентів), виробничий персонал та збиральників (56%), інженерів з електроніки та інженерів вбудованих систем (по 41%), розробників програмного забезпечення (37%). Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані дослідження Української ради зброярів та CORE Team.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В кому найбільший дефіцит

Найбільший дефіцит роботодавці спостерігають у пошуку інженерів та розробників.

Загалом 74% miltech-компаній активно наймали нових співробітників протягом року. Як результат: чисельність фахівців в таких командах зросла щонайменше на 25%. Респонденти зазначають, що планують розширювати свої штати й протягом наступних 6−12 місяців. Зокрема, у 52% випадків говорять про помірне зростання команд, а 48% планують значні кадрові зміни.

Miltech-компанії гостро потребують різних фахівців. Зокрема, йдеться про інженерів, закупівельників, проджект-менеджерів, спеціалістів із якості, експорту та партнерств, виробничий персонал тощо.

І наразі виникає питання: чи зможе індустрія швидко та якісно готувати відповідних спеціалістів, щоб закрити увесь наявний попит на кадри.

Наразі технічні вакансії в ОПК закривають в середньому протягом 1−2 місяців, у третині випадків процес займає понад 2 місяці.

Під час пошуку фахівців miltech-компанії стикаються з певними проблемами: у 44% випадків йдеться про нестачу кадрів із відповідною кваліфікацією, у 33% випадків спостерігається висока конкуренція між роботодавцями через обмежену пропозицію кандидатів.

Причина нестачі кадрів

У miltech-компаніях бачать два ключових шляхи вирішення проблеми нестачі кадрів:

48% респондентів планують краще співпрацювати із університетами;

41% респондентів вважають за необхідне активніше впроваджувати програми перепідготовки.

Також miltech-компанії часто залучають фахівців із суміжних секторів: зокрема, йдеться про машинобудування та промисловість (у 59% випадків), а також IT-сектор (44%).

У дослідженні зазначається: наразі сектор ОПК знаходиться на етапі структурного зростання. Це означає, що компанії потребують не тільки окремих досвідчених фахівців, а навіть повноцінних відділів, що спеціалізуються на дослідженнях та розробці, виробництві та тестуванні, закупках та контролі якості, правовому супроводі та питаннях експорту тощо.

У цілому, в miltech-компаніях вважають: для стабільного зростання ринку ОПК найближчі 1−2 роки потрібно закрити два ключових запити індустрії — в необхідній кількості інженерних кадрів та в передбачуваності замовлень (по 56% оцінок респондентів). Адже без розуміння, який може бути попит в ОПК на продукцію та послуги, складно наймати фахівців, інвестувати в навчання, зберігати робочі місця.