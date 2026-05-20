Цінники на АЗС знову зростають: за скільки заправлятимемося найближчим часом

З кінця квітня ціни на вітчизняних АЗС почали знижуватися, причому аналітики обіцяли «швидке падіння» і навіть не виключали, що водії можуть побачити на заправках навіть «старий цінник у 60 гривень за літр». Але, за даними «Мінфіну», за останні сім днів бензин А-95 плюс подорожчав на 1,2 гривні, «звичайний» — майже на гривню, а дизельне пальне додало в ціні близько 50 копійок на літрі.

Як заявив засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін, бензин і далі продовжуватиме дорожчати, а дизель, який поки що дешевшає, повернеться до зростання приблизно за тиждень. Головна причина — «нервовість на нафторинку».

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального, і до яких цін варто готуватися українським водіям.

Знижки скасовуються? — що відбувається з нафтовими цінами зараз

8 травня керівник консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн написав на своїй сторінці у Фейсбуці: подорожчання скасовується, і ціни падатимуть. Того ж дня мережі ОККО та WOG опустили цінники відразу на 2 гривні за літр, «Укрнафта» — на одну гривню. «Думаю, далі буде більше», — заявив Куюн.

З 9 травня розпочалися відвантаження дизеля за оптовими цінами — 74 гривні за літр, що гарантувало роздробу прайси 80−82 гривні на найближчі 7−10 днів (проти зафіксованих на той момент 89 гривень). Серед причин «розпродажу» Куюн назвав розворот світового ринку, зокрема, просідання нафтових котирувань.

«Падатимуть (ціни на АЗС — ред.) настільки швидко, наскільки дозволить ситуація. Усі мріють повернутися до старих цін — до 60 гривень за літр, а краще — нижче, бо тоді люди купують більше», — зазначав Куюн.

Але вже станом на 8 травня на цінових графіках нафти з'явилися «сині крапки», які пішли вгору. «Це настрої ринку на майбутнє. Зростання невелике, але воно є. Тому, можливо, прогнози знову доведеться змінювати», — додав Куюн.

Що відбувається з нафтою зараз? — Станом на 19 травня котирування впали на 2%, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що призупинив запланований напад на Іран, щоб не зривати переговори про припинення війни на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent із поставками на липень впали на $1,88, або 1,68%, — до $110,22 за барель. Так біржі відреагували на заяви Трампа, що «існує дуже гарний шанс досягнення угоди між США та Іраном».

Але аналітики вважають, що невизначеність на нафторинку зберігається.

«Хоча сигнал Трампа дещо послабив безпосередній тиск, фундаментальні ризики залишаються. Ринок зараз стежить: коментарі Трампа — це справжній зсув до деескалації або лише тактична пауза», — заявив головний ринковий аналітик КСМ Trade Тім Вотерер. Він також додав, що те, як Іран реагує на останні події, і що насправді відбувається з рухом танкерів через Ормузьку протоку, є ключовими чинниками подальших змін цін на нафту.

Зазначимо, що, за даними Міністерства енергетики США, минулого тижня зі стратегічного нафтового резерву вилучили рекордні 9,9 млн барелів, що скоротило запаси приблизно до 374 млн барелів — це найнижчий показник із липня 2024 року.

Раніше лунали прогнози, що нафта, за умови погіршення ситуації на Близькому Сході, може подорожчати до $150 за барель. Керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев каже, що зараз розвиток подій за таким сценарієм виглядає малоймовірним.

«Цьогорічні 110 доларів за барель — це вже критичний рівень. Якщо котирування підвищаться, може різко впасти споживання нафти, якого уряди багатьох країн і так уже домагаються. Це невигідно основним експортерам, тому цінники на нафту намагатимуться тримати хоча би на поточному рівні», — пояснив «Мінфіну» Рябцев.

При цьому він зазначив, що невизначеність на нафторинку збережеться до підписання мирної угоди між США та Іраном. «Її спробують використати спекулянти для розгойдування ринку в потрібний їм бік. Тому котирування можуть підвищуватися, то знову падати буквально на будь-яких новинах з Близького Сходу», — каже Рябцев.

Він також зазначив, що найближчим часом не варто очікувати ані на серйозне падіння, ані на зростання цін на нафтопродукти. «Прайси триматимуться приблизно на нинішньому рівні», — вважає Рябцев.

Як змінюється ситуація на українських АЗС після зниження цін на початку травня

За даними компанії «А-95», ціни на бензин марки А-95 19 травня трохи зросли і на опті (до 72,91 гривні за літр), і в роздробі (до 74,62 гривні). Щодо дизеля — спостерігається зростання оптових цін (до 78,58 гривні), але роздрібні прайси знизилися (до 87,29 гривні).

За даними моніторингу «Мінфіну», на 19 травня бензин А-95 преміум у середньому у країні коштує в роздробі 79,1 гривень за літр (що на 0,33% вище, ніж днем раніше). Бензин марки А-95 подорожчав на 0,47% — до 74,62 гривень за літр. Дизельне пальне впало у ціні на 0,08% — до 87,29 гривень. Для порівняння: тиждень тому преміальний бензин продавався на вітчизняних АЗС за 77,9 гривень, «звичайний» — за 73,64 гривні, дизель — за 87,75 гривень.

Якщо порівнювати з кінцем квітня, то преміальний бензин зараз коштує дорожче на понад три гривні, А-95 — у середньому на 2,2 гривні, а дизель подешевшав на 1,1 гривню.

Рябцев каже, що зниження середніх цін на бензин наприкінці квітня-початку травня було пов'язане, радше, зі зміною структури пропозиції. «Мережі почали продавати менше „іменних“ марок пального, і більше „звичайного“, дешевшого. Це позначилося на середніх цінових показниках на ринку. Також, як видно із даних „Мінфіну“, скоротилася різниця у вартості преміального та „звичайного“ бензину», — зазначив Рябцев.

Він також додав, що на зниження цін вплинули рекомендації АМКУ. Але ефект виявився короткочасним, оскільки керівник Антимонопольного комітету, виступаючи у Раді, заявив, що відомство не знайшло серйозних порушень у роботі мереж.

«Тобто виходить, що і рекомендації щодо зниження цінників особливо не потрібно виконувати», — каже Рябцев.

Він вважає, що найближчим часом пальне на українських АЗС залишатиметься «стабільно дорогим», без особливих стрибків у бік зниження чи підвищення цін.

Водночас засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін у коментарях «Мінфіну» заявив, що бензин поки що тільки зростає в ціні, а дизель дорожчатиме приблизно за тиждень. Але яким саме буде подорожчання, експерт не уточнив. Його колеги припускають, що йдеться про підвищення цін приблизно на гривню на літрі.

Водночас водіям обіцяють більше компенсацій за програмою кешбеку від держави.

Міністр економіки Олексій Соболєв заявив, що програмою паливного кешбеку скористаються 2,1−2,62 млн українців. На етапі старту програми до неї щодня приєднувалося до 100 тисяч нових користувачів, зараз — до 1 тисячі. За словами Соболєва, програмою користуються здебільшого власники масових та недорогих авто. «На 91% — це масові авто, типу Ford Focus, Renault Megane, Daewoo, або авто старше 10 років», — пояснив Соболєв.