20 травня 2026, 10:05

Яким буде курс долара на початку літа — прогноз банкіра

До кінця місяця та на початку літа валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься контрольованим, без різких курсових стрибків. За базовим прогнозом, курс долара може коливатися в межах 43,5−44,5 грн. Про це розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

До кінця місяця та на початку літа валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься контрольованим, без різких курсових стрибків.

Що буде з курсом євро

Курс євро, залежно від ситуації на світових ринках, співвідношення євро/долар та динаміки цін на енергоресурси, коливатиметься в діапазоні 50−52,5 грн.

За його словами, одним із ключових сигналів для фінансового ринку стало рішення Національного банку залишити облікову ставку без змін — на рівні 15%.

«Облікова ставка — це важливий маркер для всього фінансового ринку, адже вона впливає і на вартість грошей в економіці, і на дохідність гривневих депозитів для населення», — зазначив Сергій Мамедов.

Він нагадав, що після рішення НБУ, залежно від терміну розміщення коштів, середня дохідність депозитів залишатиметься не нижчою за 14% річних. Водночас на ринку вже з’явилися й спеціальні депозитні акції з підвищеними ставками — на рівні 16,5−17,5% річних.

На думку банкіра, за таких умов гривневі депозити й надалі залишаться одним із найкращих інструментів для захисту заощаджень від інфляції.

«Для громадян логіка досить проста: якщо ставка за депозитом залишається достатньо високою, вона може перекривати очікуване зростання цін. А в окремих випадках, навіть після сплати податків, вкладник може отримати помірний чистий дохід», — пояснив Сергій Мамедов.

Щодо загальної ситуації на валютному ринку, то, за його словами, режим «керованої гнучкості», який впровадив Національний банк, дає змогу ефективно згладжувати надмірні коливання попиту та пропозиції на валюту.

«Курс гривні не є жорстко фіксованим, однак НБУ має достатньо інструментів, зокрема валютні інтервенції, щоб не допустити хаотичних або спекулятивних „ігор“ на ринку», — зазначив банкір.

Водночас експерт зауважив, що валютний ринок залишається чутливим до воєнних, економічних і зовнішніх факторів. Однак, за його оцінкою, наразі ситуація залишається контрольованою.

«Звісно, зовнішні ризики нікуди не зникли. Український валютний ринок і далі реагуватиме на воєнні події, стан економіки, обсяги міжнародної підтримки та цінові коливання, зокрема енергоносіїв. Але за поточних умов підстав очікувати курсової „шокотерапії“ немає», — резюмував Сергій Мамедов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Aktair1
Aktair1
20 травня 2026, 10:39
Які ще депозити? Я думаю депозити з їхніми мізерними відсотками вже в минулому, наразі ОВДП виглядає привабливіше
IrishRepublican
IrishRepublican
20 травня 2026, 13:21
Прогноз Вероніки Феншуй
