НБУ відклав замороження частини капіталу банків

Національний банк відклав початок формування буфера системної важливості для банків і банківських груп до 2028 року. Відповідне рішення регулятор пояснив необхідністю зберегти активне кредитування економіки та підтримати фінансування відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Як повідомив регулятор, банки формуватимуть буфер системної важливості після нового визначення системно важливих установ у 2027 році. Відтак дотримання нових вимог стане обов’язковим з 1 січня 2028 року. Раніше планувалось — з 1 січня 2027 року.

У Нацбанку зазначили, що графік упровадження буфера скоригували через зміну зовнішніх умов, а також з урахуванням оновленої Стратегії розвитку кредитування. Регулятор очікує, що це дозволить банкам і надалі активно кредитувати відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетики, яка зазнає пошкоджень унаслідок російських повітряних атак.

Водночас у НБУ наголосили, що запровадження буфера системної важливості залишається частиною послідовної імплементації директив ЄС та має посилити стійкість банківської системи.

Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ № 52 від 16 травня 2026 року. Документ набирає чинності 19 травня 2026 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року НБУ повідомив про повернення вимоги щодо формування буферів консервації та системної важливості для банківських установ.

Вимоги до резервів: скільки капіталу заморозять банки

З початку 2028 року всі українські банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися нових правил формування капітальних запасів. Розмір обов'язкового буфера консервації капіталу становитиме 2,5% для всього ринку. Додатковий буфер системної важливості коливатиметься в межах від 1% до 2%, залежно від категорії конкретної фінансової установи.

Зміна підходу: зниження базових нормативів

До цього часу відсутність буферів капіталу в українській банківській системі компенсувалася жорсткішими мінімальними вимогами до нормативів достатності капіталу.

З 1 січня 2028 року діятимуть такі мінімальні значення:

8% — для нормативу достатності регулятивного капіталу;

6% — для нормативу достатності капіталу першого рівня;

4,5% — для нормативу достатності основного капіталу першого рівня.

На кого ляже основний тягар

Вимога щодо формування додаткового буфера системної важливості (від 1% до 2%) вдарить насамперед по найбільших гравцях ринку. За результатами перегляду в червні 2025 року Національний банк розширив перелік системно важливих банків України до 16 установ, додавши до нього «Ідея Банк».

До цього списку також входять державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також найбільші приватні установи на кшталт ПУМБ, Універсал Банку (monobank) та Райффайзен Банку.

Варто зазначити, що формування цих капітальних «подушок» планувалося ще кілька років тому, проте їх запровадження регулярно відтерміновувалося — спочатку через пандемію COVID-19, а згодом через початок повномасштабної війни, щоб не створювати додаткового тиску на ліквідність та прибутковість фінустанов.