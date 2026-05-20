13 травня 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Разова виплата до Дня Незалежності-2026: хто та скільки отримає
Які розміри виплат
Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах:
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 грн;
особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:
- I групи — 3 100 грн;
- II групи — 2 900 грн;
- III групи — 2 700 грн;
учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 грн;
членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, — 650 грн;
учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.
Коментарі - 5
vPrirech
20 травня 2026, 12:02
Вы разберитесь кто эти люди, которые получат эти выплаты, как они стали теми людьми, которые должны получить эти выплаты, почему и благодоря кому они ими стали, за какой бюджет эти выплаты и какие паралельно идут экономические и самое главное судебные процессы
А потом обязательно обсудим все моменты с желчегонным и не только.