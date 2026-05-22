У КМДА пояснили причини підвищення вартості проїзду до 30 гривень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2026, 13:04

У КМДА пояснили причини підвищення вартості проїзду до 30 гривень

Київська міська державна адміністрація оприлюднила економічне обґрунтування планованого підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень за одну поїздку.

У КМДА пояснили причини підвищення вартості проїзду до 30 гривень
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що у новий тариф закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників.

За словами КМДА, новий тариф базується виключно на фактичних витратах транспортних підприємств за 2025 рік і є передумовою для виживання міської інфраструктури.

Аналіз цих витрат свідчить про суттєвий ріст окремих показників:

  • витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно;
  • витрати КП «Київпастранс» на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і техобслуговування інфраструктури та рухомого складу — на 63,3%.

При цьому обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками 2018 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1−9 поїздок — 30 грн
  • 10−19 — 28,90 грн
  • 20−29 — 27,80 грн
  • 30−39 — 26,60 грн
  • 40−49 — 25,50 грн
  • 50 поїздок — 25 грн

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

  • 46 поїздок — 1 088 грн;
  • 62 поїздки — 1 463 грн;
  • 92 поїздки — 2 156 грн;
  • 124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

  • на 24 години — 375 грн;
  • на 48 годин — 563 грн;
  • на 72 години — 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
22 травня 2026, 14:44
#
Вот для этого нам и устроили майдан 2014-го??? Жить становится лучше и веселее с каждым годом!!! Просрали Донбасс, Крым, Части Запорожской и Херсонской областей, крупнейшую АЭС в Европе, война 14-й год, сотни тысяч погибших, миллионы вынуждены стать беженцами, катострофическая инфляция, обнищание населения, миллионные оклады дармоедам в набу, сап, набсоветах и прочих помойках, коррупция о которой до 2014-го никто даже и подумать не мог…
+
0
Strain
Strain
22 травня 2026, 14:52
#
Согласен. А Майданутые поплясали на площади и разъехались по Европе.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами