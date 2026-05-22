У КМДА пояснили причини підвищення вартості проїзду до 30 гривень

Київська міська державна адміністрація оприлюднила економічне обґрунтування планованого підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень за одну поїздку.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що у новий тариф закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників.

За словами КМДА, новий тариф базується виключно на фактичних витратах транспортних підприємств за 2025 рік і є передумовою для виживання міської інфраструктури.

Аналіз цих витрат свідчить про суттєвий ріст окремих показників:

витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно;

витрати КП «Київпастранс» на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і техобслуговування інфраструктури та рухомого складу — на 63,3%.

При цьому обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками 2018 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1−9 поїздок — 30 грн

10−19 — 28,90 грн

20−29 — 27,80 грн

30−39 — 26,60 грн

40−49 — 25,50 грн

50 поїздок — 25 грн

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.