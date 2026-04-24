Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих страховиків

Національний банк вперше сформував перелік компаній, що набули статусу значимого страховика станом на 1 січня 2026 року. До списку увійшло 13 установ, повідомляє пресслужба регулятора.

Перелік значимих страховиків сформовано на підставі показників регуляторної звітності страховиків, складеної та поданої до НБУ.

Перше визначення значимих страховиків здійснювалося за середнім значенням обсягів діяльності станом на кінець кожного з двох календарних років, що передують даті оцінювання показників діяльності страховика.

Хто потрапив до списку?

Значимими є 13 страховиків (із них два страховики здійснюють діяльність зі страхування життя):

Посилені вимоги

До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності. Значимий страховик зобов’язаний мати ефективну систему управління, організовану з урахуванням його значимості, яка, зокрема, має відповідати таким вимогам:

наглядова рада не може становити менше п’яти осіб;

наглядова рада має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб);

наглядова рада зобов’язана утворити постійно діючі комітети: з питань аудиту; з управління ризиками; з питань винагород та призначень;

головою комітетів наглядової ради має бути незалежний директор;

заборонено передавати на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

заборонено покладати на одну особу виконання обов’язків головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;.

система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання ключових функцій управління з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого;

система управління ризиками має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності страховика з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого;

підрозділ внутрішнього аудиту має оцінювати ефективність організації корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

«Національний банк здійснює нагляд із урахуванням посилених вимог до діяльності значимих страховиків», — йдеться у повідомленні НБУ.

Страховики, які набули статусу значимого страховика, зобов’язані до 31 грудня 2026 року (включно) привести свою діяльність у відповідність до вимог закону України «Про страхування» та положення № 194.