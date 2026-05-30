Банкіри назвали нову вагому загрозу для фінсектору України — опитування НБУ

Український фінансовий сектор демонструє високий запас міцності та залишається стійким до значних негативних подій, проте топменеджери фінустанов назвали нову вагому загрозу для системи. Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2026 року, проведеного Національним банком України.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Стан сектору та очікування банкірів

Більшість керівників найбільших банків, страхових та інвестиційних компаній оцінюють поточний стан фінансової системи як задовільний чи добрий, хоча регулятор зафіксував незначне збільшення частки негативних відгуків.

Дві третини респондентів не помітили змін у стані фінсектору за минулі шість місяців, тоді як третина опитаних вважає, що ситуація поліпшилася. Що стосується майбутнього, то майже 88% топменеджерів не очікують жодних змін у наступні пів року.

Жоден із учасників анкетування не заявив про «дуже низьку» стійкість системи (аналогічно до результатів попереднього дослідження за листопад 2025 року). Загальний рівень ризиків наразі оцінюється як помірно високий або середній.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року дещо зросла — про збільшення ризик-апетиту повідомили понад чверть опитаних. Водночас дві третини заявили, що їхні підходи до ризиків залишилися незмінними.

Головні загрози

Повномасштабна війна з росією залишається ключовим джерелом системних ризиків для фінансового ринку України. Проте у структурі інших загроз є зміни:

Уперше за весь період спостережень друге місце серед найбільших системних загроз посів ризик динаміки світових цін на сировинні товари.

Ризик якості людського капіталу (дефіцит кваліфікованих кадрів), який стабільно перебував у п'ятірці найбільших загроз із травня 2024 року, опустився на сьоме місце.

Також за оцінками керівників фінансових установ, починаючи з кінця 2023 року фактор якості законодавства та податкової системи стабільно входить до топ-10 найбільших ризиків.

Читайте також: В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна

Опитування

Опитування про системні ризики тривало з 5 до 20 травня 2026 року. У ньому взяли участь керівники 21 банку, 10 страхових компаній та 2 інвестиційних компаній.

Усі відповіді є рівноцінними і не зважувалися за розміром фінустанови чи її частки на ринку.

«Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи, здійсненою Національним банком України», — йдеться у повідомленні НБУ.