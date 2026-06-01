1 червня 2026, 19:02

Бізнес утретє поспіль позитивно оцінив свою активність — індекс НБУ зріс у травні

Бізнес у травні втретє поспіль надав позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх як у місячному, так і в річному вимірі. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився індекс

У травні 2026 року ІОДА становив 52.1 порівняно з 51.7 у квітні 2026 року (у травні 2025 року — 50.8).

Оптимізму респондентів більшості опитаних секторів сприяли стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, пожвавлення споживчого попиту, поліпшення інфляційних очікувань, а також сезонний фактор.

Підприємства будівництва втретє поспіль мали найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на будівництво доріг, відновлення пошкодженої інфраструктури, високий внутрішній попит, а також сезонний чинник: секторальний індекс у травні становив 55.3 порівняно з 55.6 у квітні та 51.5 у травні 2025 року.

Підприємства промисловості поліпшили позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки жвавому споживчому попиту і стійкій ситуації в енергетиці: секторальний індекс у травні зріс до 52.4 з 51.5 у квітні (у травні 2025 року — 51.1).

Підприємства сфери послуг також втретє поспіль надали позитивні оцінки поточної ділової активності завдяки поліпшенню ситуації в енергосистемі й пожвавленню попиту: секторальний індекс у травні зріс до 53.1 з 52.0 у квітні та був вищим за показник травня 2025 року (50.9). Респонденти були налаштовані на подальше збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів стримано оцінили результати своєї ділової активності, зважаючи на здорожчання пального, курсові коливання і, як наслідок, збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс у травні становив 49.6 порівняно з 50.8 у квітні (у травні 2025 року — 50.3).

Респонденти всіх секторів очікували на повільніше здорожчання як закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також товарів, закуплених для продажу.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Lesya31
1 червня 2026, 19:43
Бізнес це хто — коломойський, ахметов і притула? Звичайно у них доходи виросли фантастично! Малим бізнесам виросли тільки податки і штрафи.
