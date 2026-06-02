Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) спільно з Ecotech Ukraine, провідним інтегратором енергоефективних рішень для підприємств та бізнесу запропонували українським підприємцям вигідні умови фінансування на придбання енергообладнання.
ПУМБ та Ecotech Ukraine пропонують вигідні умови фінансування на придбання енергообладнання
Вже зараз підприємці можуть придбати та встановити сонячні електростанції, системи накопичення і балансування електричної енергії та інше енергоефективне обладнання всесвітньо відомих торгових марок: Huawei, KSTAR, Trina Solar, Longi Solar, Jinko Solar, Solis. Важливо зазначити, що компанія Ecotech Ukraine надає комплексні енергоефективні рішення та повний сервіс цього обладнання.
Переваги такого фінансування включають:
- можливість беззаставного кредитування до 30 млн;
- термін до 5 років;
- поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від 0% річних;
- комісія за надання кредитування — 0%;
- простий процес прийняття рішення з дистанційним укладенням угоди без паперової тяганини.
Банк пропонує максимальну суму кредитування до 100 млн грн, а підприємець самостійно вирішує — як та коли скористатися коштами, а також який вид фінансування найбільш підходить для його потреб: кредитування чи лізинг.
«Сьогодні енергоефективність для українського бізнесу — це не про оптимізацію витрат, а про здатність працювати й розвиватися в умовах постійних ризиків для енергосистеми. Саме тут для бізнесу є надзвичайно важливим вибір банку, який здатен забезпечити оптимальні умови у короткі строки. ПУМБ є одним із лідерів за обсягами фінансування у програмі 579, в першу чергу — завдяки швидкості. Для нас принципово важливо, щоб бізнес отримував доступ до фінансування тоді, коли воно справді потрібне, а не після місяців погоджень.
А партнерство з Ecotech Ukraine дає змогу надати нашим клієнтам комплексні енергоефективні рішення, які дають підприємствам реальну енергетичну стійкість вже сьогодні і можливість фокусуватися на основних завданнях бізнесу", — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.
«Для Ecotech Ukraine це партнерство — стратегічний крок назустріч українському бізнесу, який сьогодні вимушений працювати в надскладних умовах. Ми впроваджуємо комплексні енергоефективні рішення для бізнесу „під ключ“ на базі обладнання світових лідерів, а завдяки ПУМБ ці технології стають фінансово доступними тут і зараз. Об'єднавши наш багаторічний досвід у реалізації енергетичних проєктів та швидкість і гнучкість банку в кредитуванні, ми пропонуємо підприємцям не просто обладнання, а реальну енергонезалежність та захист від ризиків на роки вперед», — зазначає комерційний директор Ecotech Ukraine Денис Матвійчук.
Дізнатися більше про умови кредитування в ПУМБ можна, перейшовши за посиланням або зателефонувавши по номеру гарячої лінії банку: 0 800 501−275.
Ecotech Ukraine вже 11 років працює на ринку сонячної енергетики. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів і встановлено понад 340 мВт потужностей по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій). Компанія пропонує бізнесу сучасні енергоефективні рішення «під ключ», тобто повний цикл робіт — від проєктування до запуску та сервісного обслуговування.
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — найбільший український банк з приватним капіталом, який більше 34 років стабільно працює на банківському ринку України. ПУМБ входить до переліку системно важливих для країни банків.
