ПУМБ та Ecotech Ukraine пропонують вигідні умови фінансування на придбання енергообладнання

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) спільно з Ecotech Ukraine, провідним інтегратором енергоефективних рішень для підприємств та бізнесу запропонували українським підприємцям вигідні умови фінансування на придбання енергообладнання.

Вже зараз підприємці можуть придбати та встановити сонячні електростанції, системи накопичення і балансування електричної енергії та інше енергоефективне обладнання всесвітньо відомих торгових марок: Huawei, KSTAR, Trina Solar, Longi Solar, Jinko Solar, Solis. Важливо зазначити, що компанія Ecotech Ukraine надає комплексні енергоефективні рішення та повний сервіс цього обладнання.

Переваги такого фінансування включають:

можливість беззаставного кредитування до 30 млн;

термін до 5 років;

поєднання з державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від 0% річних;

комісія за надання кредитування — 0%;

простий процес прийняття рішення з дистанційним укладенням угоди без паперової тяганини.

Банк пропонує максимальну суму кредитування до 100 млн грн, а підприємець самостійно вирішує — як та коли скористатися коштами, а також який вид фінансування найбільш підходить для його потреб: кредитування чи лізинг.

«Сьогодні енергоефективність для українського бізнесу — це не про оптимізацію витрат, а про здатність працювати й розвиватися в умовах постійних ризиків для енергосистеми. Саме тут для бізнесу є надзвичайно важливим вибір банку, який здатен забезпечити оптимальні умови у короткі строки. ПУМБ є одним із лідерів за обсягами фінансування у програмі 579, в першу чергу — завдяки швидкості. Для нас принципово важливо, щоб бізнес отримував доступ до фінансування тоді, коли воно справді потрібне, а не після місяців погоджень.

А партнерство з Ecotech Ukraine дає змогу надати нашим клієнтам комплексні енергоефективні рішення, які дають підприємствам реальну енергетичну стійкість вже сьогодні і можливість фокусуватися на основних завданнях бізнесу", — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

«Для Ecotech Ukraine це партнерство — стратегічний крок назустріч українському бізнесу, який сьогодні вимушений працювати в надскладних умовах. Ми впроваджуємо комплексні енергоефективні рішення для бізнесу „під ключ“ на базі обладнання світових лідерів, а завдяки ПУМБ ці технології стають фінансово доступними тут і зараз. Об'єднавши наш багаторічний досвід у реалізації енергетичних проєктів та швидкість і гнучкість банку в кредитуванні, ми пропонуємо підприємцям не просто обладнання, а реальну енергонезалежність та захист від ризиків на роки вперед», — зазначає комерційний директор Ecotech Ukraine Денис Матвійчук.

Дізнатися більше про умови кредитування в ПУМБ можна, перейшовши за посиланням або зателефонувавши по номеру гарячої лінії банку: 0 800 501−275.

Ecotech Ukraine вже 11 років працює на ринку сонячної енергетики. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів і встановлено понад 340 мВт потужностей по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій). Компанія пропонує бізнесу сучасні енергоефективні рішення «під ключ», тобто повний цикл робіт — від проєктування до запуску та сервісного обслуговування.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — найбільший український банк з приватним капіталом, який більше 34 років стабільно працює на банківському ринку України. ПУМБ входить до переліку системно важливих для країни банків.