Національний банк України погодив розширення ліцензії на здійснення діяльності із прямого страхування для страхової компанії «Перша». Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Новий гравець на ринку авіастрахування: українська компанія отримала дозвіл
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про надання дозволу
Відповідне рішення 27 травня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
Згідно з рішенням регулятора, страховик отримав право здійснювати діяльність за класом страхування 5 — «Страхування повітряних суден». Розширення ліцензії відбулося на підставі заяви самої компанії.
За підсумками першого кварталу 2026 року 63,4% страхових платежів компанії надійшло від юридичних осіб, ще 36,6% — від фізичних осіб.
Найбільшу частку страхового портфеля становлять поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (34%), міжнародного автострахування «Зелена картка» (26%) та КАСКО (12%).
Обсяг страхових премій компанії у січні-березні 2026 року сягнув 360,6 млн грн, а страхові резерви становили 949,1 млн грн.
Водночас обсяг страхових виплат за перший квартал цього року зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Коментарі