У вівторок, 2 червня, у роботі застосунку monobank стався технічний збій. У користувачів можуть виникати труднощі під час переказу коштів, а також при спробах поповнити рахунок через платіжні термінали. Про це йдеться у повідомленні monobank.
У monobank стався технічний збій: що не працює (оновлено)
«На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку та отримані поповнень з терміналів», — заявили у техпідтримці банку.
Користувачі також скаржаться на проблеми зі зняттям готівки в банкоматах Універсал Банку.
Також зазначається, що найближчим часом сервіси відновлять свою роботу.
Про проблеми повідомив і співзасновник monobank Олег Гороховський.
«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — написав він у своєму Telegram-каналі.
Оновлено
Станом на 17:50 сервіси monobank працюють у штатному режимі.
«Відновилися. Ще раз перепрошую», — повідомив Гороховський.
Проблеми не тільки у «моно»
Масштабні технічні проблеми зачепили не лише monobank — downdetector фіксує збої в роботі низки інших популярних ресурсів та сервісів, серед яких Приватбанк, Amazon, Facebook, Viber, та Twitch.
