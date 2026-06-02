У monobank стався технічний збій: що не працює (оновлено)

У вівторок, 2 червня, у роботі застосунку monobank стався технічний збій. У користувачів можуть виникати труднощі під час переказу коштів, а також при спробах поповнити рахунок через платіжні термінали. Про це йдеться у повідомленні monobank.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку та отримані поповнень з терміналів», — заявили у техпідтримці банку.

Користувачі також скаржаться на проблеми зі зняттям готівки в банкоматах Універсал Банку.

Також зазначається, що найближчим часом сервіси відновлять свою роботу.

Про проблеми повідомив і співзасновник monobank Олег Гороховський.

«У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Оновлено

Станом на 17:50 сервіси monobank працюють у штатному режимі.

«Відновилися. Ще раз перепрошую», — повідомив Гороховський.

Проблеми не тільки у «моно»

Масштабні технічні проблеми зачепили не лише monobank — downdetector фіксує збої в роботі низки інших популярних ресурсів та сервісів, серед яких Приватбанк, Amazon, Facebook, Viber, та Twitch.