Проблемних кредитів у банках стало менше: що вплинуло на динаміку

Частка NPL у банківському секторі далі зменшується: станом на 01 травня 2026 року — до 12,6%, або на 1,3 в. п., з початку року. Факторами, які сприяли збереженню позитивної тенденції, у січні — квітні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився обсяг непрацюючих кредитів

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за зазначений період зріс на 122,3 млрд грн, або на 9,0%, до 1,482 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, до 186,5 млрд грн. Частка NPL фізичних осіб зменшилася на 0,4 в. п. до 10,4%, бізнесу — на 1,6 в. п. до 15,4%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у державних банках — до 17,9%;

у приватних українських банках — до 7,7%;

у банках з іноземним капіталом — до 5,9%.

Нагадаємо

У грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.