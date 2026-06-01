Частка NPL у банківському секторі далі зменшується: станом на 01 травня 2026 року — до 12,6%, або на 1,3 в. п., з початку року. Факторами, які сприяли збереженню позитивної тенденції, у січні — квітні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
1 червня 2026, 19:26
Проблемних кредитів у банках стало менше: що вплинуло на динаміку
Як змінився обсяг непрацюючих кредитів
Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за зазначений період зріс на 122,3 млрд грн, або на 9,0%, до 1,482 трлн грн.
Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, до 186,5 млрд грн. Частка NPL фізичних осіб зменшилася на 0,4 в. п. до 10,4%, бізнесу — на 1,6 в. п. до 15,4%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
- у державних банках — до 17,9%;
- у приватних українських банках — до 7,7%;
- у банках з іноземним капіталом — до 5,9%.
Нагадаємо
У грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.
Джерело: Мінфін
