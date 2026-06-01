Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 червня 2026, 18:39

Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

Sense Bank продовжує розширювати мережу бізнес-просторів в Україні та відкрив нове спеціалізоване відділення Sense Business у Львові за адресою: вул. Стрийська, 48-Г. Простір створений для представників малого, середнього та корпоративного бізнесу, а також клієнтів приватного банкінгу Sense Club.

Sense Bank продовжує розширювати мережу бізнес-просторів в Україні

Нове відділення стало другим бізнес-хабом такого формату в Україні після відкриття в Одесі. Відтак підприємці у Львові можуть отримати повний спектр банківських послуг в одному просторі: від щоденного обслуговування компаній до зарплатних проєктів та VIP-сервісу.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила:
«Sense Business у Львові — це втілення нашого бачення сучасного банкінгу для бізнесу: швидкого, зручного й людяного. Ми активно розвиваємо диджитальні сервіси та онлайн-продукти для бізнесу, але водночас розуміємо, наскільки важливо для клієнтів мати простір, де в одному місці об'єднані всі необхідні експерти та напрями обслуговування».

Формат Sense Business передбачає можливість оперативного вирішення фінансових питань, а також проведення ділових зустрічей і переговорів.

На відкритті директорка з розвитку малого, середнього та корпоративного бізнесу західного регіону Sense Bank Анна Горін наголосила, що Львів є одним із ключових центрів підприємництва в Україні. Саме тому відкриття Sense Business у місті стане додатковою точкою підтримки для бізнесу, який розвиває економіку регіону та створює робочі місця.

Нове відділення Sense Bank стало другим бізнес-хабом такого формату в Україні

Особливістю бізнес-простору є поєднання банкінгу та сучасного мистецтва. Разом із Zenek Art Gallery у відділенні створено артпростір із роботами відомих українських художників. Серед них роботи львівського художника Дениса Тимчишина, абстрактний живопис Олени Слободи та Людмили Давиденко.

Крім того, у Sense Business є преміум-зона та доступні послуги персонального супроводу для керівників і власників компаній, які є учасниками приватного банкінгу Sense Club.

«У Sense Business клієнти можуть одночасно вирішувати питання компанії та отримувати обслуговування як фізичні особи в межах Sense Club. Це синергія сервісів, яка дозволяє підприємцям економити найцінніше — свій час», — зазначає директорка Департаменту приватного банкінгу Sense Club у Sense Bank Олена Комаров.

Джерело: Sense Bank
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами